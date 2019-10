Ragusa | sit in di protesta del personale Agenzia delle Entrate

Guardia di Finanza - il generale Lopez in visita ispettiva a Ragusa : Guardia di Finanza : il comandante interregionale dell’italia sud occidentale, Carmine Lopez , in visita ispettiva a Ragusa .

Omicidio Ragusa - Antonio Logli patteggia un anno per falso : patenti senza visita medica : Logli ha patteggiato un anno per il reato di 'falso idoelogico' commesso come responsabile dell'Autoscuola Futura, la scuola guida un tempo gestita dalla moglie Roberta Ragusa. Logli è accusato avrebbe rilasciato nuove patenti senza visita medica. Accusato dello stesso reato anche il padre Valdemaro, che si difenderà nel processo con rito ordinario. Dal 10 luglio Logli è in carcere per l'Omicidio di Roberta Ragusa.Continua a leggere