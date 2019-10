Quel tal Maradona

“Ha salvato tante vite”. Alberto Angela - il ricordo commosso del nonno. Chi era Quel grande italiano : Alberto Angela come non si era mai visto. commosso, con un evidente groppo in gola mascherato in maniera incerta. Ospite di “Da Noi…a Ruota libera”, il programma di Francesca Fialdini, Alberto Angela ha ricordato Carlo , il nonno paterno che rischiò la vita per salvare numerosi ebrei: “Mio nonno è stato una grande figura, molto molto coraggiosa. Non so oggi quanti sarebbero in grado di rischiare quello che ha rischiato per degli ideali… per dei ...

Attacco hacker ad Unicredit : trafugati i dati sensibili degli italiani - non Quelli bancari : Un Attacco informatico ha coinvolto Unicredit: ne ha dato conferma lo stesso istituto bancario direttamente sul proprio sito ufficiale. Il fatto è importante, ma non drammatico, dal momento che ad essere stati trafugati sono i dati sensibili di circa 3 milioni di italiani, ma non quelli strettamente bancari (ovvero relativi all'e-banking, alle carte od a qualsiasi altra informazione che possa autorizzare transazioni da parte di terzi). La ...

L’italiano che lavorava con i creatori del web : «L’emozione di Quella mia mail del 1973» : Pierluigi Fiorani Gallotta e gli anni in California: «Ero nel primo nodo della Rete. Venivo da anni di calcoli su schede perforate e ricordo l’emozione del primo messaggio online»

Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia - il dettaglio sulla manovra : "Soltanto Quel gruppo ristretto..." : La manovra del governo M5s-Pd fa schifo a tutti. Come ricorda Giorgia Meloni, fa schifo anche all'Europa che tanto "ama" questo esecutivo, al punto che Bruxelles ha spedito una lettera al governo alla ricerca di chiarimenti sulle coperture e le stime inserite nella legge di bilancio. E contro la man

Giulio Tremonti a Maria Latella : "L'Italia rischia una crisi peggiore rispetto a Quella del 2008" : Usa toni un poco apocalittici, Giulio Tremonti. Ospite a L'intervista di Maria Latella su Sky Tg24, l'ex super-ministro tratteggia uno scenario a tinte fosche per l'Italia: "Oggettivamente siamo a crescita zero da un bel po’ di tempo e penso che andremo sotto zero o non certo meglio. Bisogna porsi i

Sondaggi politici - italiani contrari al voto per i 16enni ma difendono Quello per gli anziani : Gli italiani sono contrati sia all'estensione del diritto di voto ai 16enni che all'abolizione dello stesso diritto per le persone più anziane e, in particolare, per gli over 65. A dimostrarlo è un Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera che evidenzia anche quali sono le intenzioni di voto per questa categoria di elettori e individua chi, quindi, ci rimetterebbe di più.Continua a leggere

Lady Gaga - la madre parla l’adolescenza della popstar : “Nella nostra società non trattiamo la salute mentale come trattiamo Quella fisica” : “Umiliata, derisa, isolata da tutti”. La madre di Lady Gaga confessa in tv alcuni retroscena dell’adolescenza di sua figlia. Cynthia Germanotta intervistata durante il programma CBS – This morning ha svelato i grossi problemi di bullismo vissuti dalla cantante pop statunitense quando era ragazzina. “Stefani è stata davvero unica. E questo non è stato sempre apprezzato dai suoi coetanei. Di conseguenza ha attraversato molti momenti difficili. ...

Lozano : “Ancelotti mi dà fiducia. Il calcio italiano non è come Quello in Olanda” : Chi ha sicuramente reso al di sotto delle aspettative, contro il Salisburgo, è stato Hirving Lozano. Preferito in avvio di partita a Lorenzo Insigne, il messicano non ha inciso, tanto da lasciare spazio al capitano che, al contrario, ha risolto la partita con il gol del 3-2. Lozano ha rilasciato delle dichiarazioni a Espn. “Ogni volta che vado in campo do il massimo. Ancelotti mi sta dando tanta fiducia e spero di aiutare sempre la squadra ...

Giro d’Italia 2020 : il percorso a confronto con Quello del Tour de France. Corsa Rosa più lunga e con più km a cronometro : Giro d’Italia e Tour de France 2020, le due gare a tappe principali della stagione ciclistica, sono finalmente nate. I percorsi, da poco presentati, hanno pochissimi punti in comune e sono adatti a corridori diversi. La Corsa Rosa presenta frazioni mediamente più lunghe, basti pensare che, pur avendo tre prove contro il tempo nel tracciato al fronte di solo una prevista in quello della Grande Boucle, il chilometraggio complessivo della ...

Esiste un’Italia che vive di vera arte : la musica non è solo Quella che scelgono di farci vedere : A volte si ha l’avvilente sensazione che la musica italiana sia solo quella che i media deliberatamente scelgono di farci vedere: senza scendere in dettagli alquanto scabrosi, un nulla al cubo che ad esser buoni ci sarebbe da sperare in una catastrofe nucleare. E invece in Italia, lontano dai fumi, dai raggi laser e dalle pedane piene di scemi che si muovono (cit.) esistono persone che fanno cose bellissime. E non parlo dei soliti e ben ...

L'Italia deve passare dalla gestione dell’emergenza a Quella dello sviluppo e della ripresa : Pubblichiamo il testo integrale pronunciato dalla presidente Patrizia De Luise all'assemblea nazionale di Confesercenti. Buongiorno, un caro saluto a tutti. Alle Autorità presenti, alle amiche, agli amici, alle colleghe ai colleghi, a chi via streaming sta seguendo in diretta i nostri lavori. Un

Colesterolo alto : un olio vegetale per contrastare Quello cattivo in favore di Quello buono : E’ arrivato l’autunno: il fresco, le prime piogge. Dopo il caldo della bella stagione e il superamento (si spera!) della temuta prova costume, adesso ci si può rilassare davanti a una tagliata o gustando una sfiziosa fonduta di formaggio. Tuttavia il nemico numero uno di questi alimenti è sempre in agguato: il Colesterolo è infatti uno dei mali del nuovo millennio e interessa più del 40% della popolazione. Al di là della cura ...

Minori - l’Italia non è un paese per bambini : sempre meno e sempre più poveri. E la spesa sociale e Quella per per l’istruzione calano : C’è un’Italia vietata ai Minori. Perché se negli ultimi dieci anni è triplicato il numero di bambini e adolescenti in povertà assoluta (oggi sono oltre 1,2 milioni), questo si riflette anche sulle difficili condizioni abitative in cui molti di loro sono costretti. In un paese in cui circa 2 milioni di appartamenti rimangono sfitti e inutilizzati, negli anni della crisi il 14% dei Minori ha fatto i conti con gravi disagi su questo fronte. E ...

Pjanic : 'Il mio sogno è Quello di essere tra i migliori al mondo e non solo in Italia' : Uno dei giocatori più rappresentativi della Juventus di Sarri è, senz'altro, Miralem Pjanic, il quale ha rilasciato un’intervista ai microfoni Francesco Cosatti per Sky Sport. Il bosniaco, durante il dibattito, ha fatto il punto sulla sua condizione fisica, sul nuovo modo di giocare e sulla prossima sfida di Champions League. La buona condizione fisica e le prestazioni di spessore dei compagni, secondo l'intervistato, sono i suoi migliori ...