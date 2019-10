Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 29 ottobre 2019)ni, probabilmente tutti minorenni, sono stati immortalati dalla videosorveglianza mentre si posizionavano suia ferrovia per farsi ‘selfie’ o semplicemente sfidare la sorte, sndo solo poco prima’arrivo del. È successo al bivio Santa Viola, alla prima periferia di Bologna, sulla linea Bologna-Milano.Ildel Frecciargento 8523 ha notato in lontananza i: bloccando il convoglio è riuscito a fermarne uno, risultato minorenne.Gli altri tre sono riusciti ad allontanarsi, ma sono già stati identificati dalla Polfer e a breve verranno rintracciati.Il giovane fermato, non imputabile vista l’età, è stato ammonito sulla pericolosità del suo comportamento e riaffidato ai genitori. L’episodio segue di pochi giorni quello analogo successo a Borgo Panigale, dove un ...

HuffPostItalia : Quattro ragazzi sui binari dell'alta velocità. Macchinista costretto a bloccare il treno - choosemelouis : RT @vanillanera: Vorrei dire una cosa a tutti quei ragazzi che vanno in paranoia per i voti, compiti e interrogazioni: Non fate dipendere l… - xjcalliope : RT @peularis: Ragazzi non potete capire quanta ansia mi mette la D'Urso quando costringe tutti ad essere veloci perché nonostante manda ava… -