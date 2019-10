Provo pena per gli haters Ma non leggo i loro messaggi | dice Liliana Segre 

Fonte : agi

(Di martedì 29 ottobre 2019) Gli, gli odiatori seriali del web che si nascondono dietro uno schermo per fomentare odio, farebbero bene a "non sprecare iltempo" e soprattutto si dovrebbero "far curare". Non locon ironia ma "da nonna", la senatrice a vitaSegre che durante il convegno "Dal binario 21 ad Auschwitz, il linguaggio dell'odio" allo Iulm, commenta così quell'ondata di aggressività che si è scatenata contro di lei sul web, come emerso dal rapporto dell'Osservatorio antisemitismo che ha calcolato circa 200 insulti e minacce sui social network ricevuti in media, ogni giorno, dalla senatrice. Anche se lei sorridendo scherza "Non ne ho letto neanche uno. Sono vecchio stile e faccio già fatica con il mio telefonino". L'odio sulla rete sta assumendo una tale rilevanza che hanno spinto anche il premier Giuseppe Conte a prendere posizione annunciando che inviterà tutte le forze politiche ...

