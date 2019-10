Probabili formazioni Lazio-Torino | dubbi Immobile e Verdi | c’è Caicedo

Juventus-Genoa - Probabili formazioni : in attacco CR7 e Dybala sfidano Pandev e Kouamé : Turno infrasettimanale ostico per la Juventus: i bianconeri ospiteranno domani sera all'Allianz Stadium il Genoa. Dopo una falsa partenza i liguri hanno ripreso confidenza con la vittoria nello scorso turno di campionato. L'arrivo del nuovo tecnico Thiago Motta pare aver dato nuova verve, ad una compagine che pareva essere ormai alla deriva. Gli uomini di Maurizio Sarri invece sono reduci dal deludente pareggio rimediato a Lecce, con una serie ...

Probabili formazioni Udinese-Roma : Mancini ancora davanti alla difesa - sorpresa Nestorovski : Probabili formazioni Udinese-Roma – alla “Dacia Arena” va in scena una partita molto importante della decima giornata di Serie A: Udinese-Roma. I friulani sono reduci dal pesantissimo ko contro l’Atalanta. Sette gol subiti e una sconfitta senza appello per quella che fino a domenica scorsa era la miglior difesa della Serie A. La Roma ha battuto il Milan e punta a dare continuità. Fonseca opera pochi cambi rispetto ...

Probabili formazioni Sassuolo-Fiorentina : torna Caputo - Boateng sostituisce Ribery : Probabili formazioni Sassuolo-Fiorentina – Al “Mapei Stadium” va in scena Sassuolo-Fiorentina. I neroverdi puntano a dare continuità al successo ottenuto contro il Verona, nel delicato scontro salvezza di venerdì scorso. La Fiorentina si è fermata dopo una serie di sei risultati utili consecutivi. Il ko contro la Lazio, nel posticipo di domenica scorsa, è arrivato tra le polemiche. Inoltre, i viola hanno perso Ribery per ...

Probabili formazioni Juventus-Genoa : turnover in difesa per Sarri - torna Ronaldo : Probabili formazioni Juventus-Genoa – In cerca di riscatto. Dopo il pari in quel di Lecce, in cui ha sprecato tantissime occasioni, la Juventus ospita il Genoa allo Stadium con l’obiettivo di tornare alla vittoria. Dal canto loro, i rossoblu di Thiago Motta non vogliono di certo sfigurare dopo la bella vittoria in rimonta contro il Brescia di sabato sera. Le scelte. Qualcosa, in conferenza stampa, Sarri ha lasciato intendere. ...

Probabili formazioni Sampdoria-Lecce : possibile chance per La Mantia : Probabili formazioni Sampdoria-Lecce – Scontro salvezza al Ferraris di Genova, la Samp cerca la prima vittoria della gestione Ranieri e la seconda stagionale. Di fronte un Lecce che in trasferta sta mantenendo un cammino da grande e che ha fermato sabato la Juventus al Via del Mare. Le scelte. Ormai si va verso il consolidamento del 4-4-2 per il tecnico blucerchiato. Murillo-Colley coppia di difensori, mentre a centrocampo ci sono ...

Probabili formazioni Napoli-Atalanta : Ancelotti rivoluziona l’attacco - Gasperini tanto turnover : Probabili formazioni NAPOLI ATALANTA – Il match delle 19.00 del mercoledì infrasettimanale di Serie A offre un super Napoli-Atalanta. I partenopei hanno bisogno di tornare alla vittoria dopo il pareggio contro la Spal proprio per raggiungere in classifica la ‘Dea’, che comunque è in un ottimo momento di forma dopo il clamoroso 7-1 con l’Udinese. Per entrambi gli allenatori ci sono molti dubbi legati ad un possibile ...

Probabili formazioni Cagliari-Bologna : Nainggolan e Palacio ‘sacrificati’? : Probabili formazioni Cagliari-Bologna – Cagliari sogna l’Europa. I ragazzi di Maran volano e non vogliono di certo fermarsi domani sera contro il Bologna. Miglior difesa (insieme a Juve e Verona) della Serie A per la squadra sarda, che contro i ragazzi di Mihajlovic non vuole perdere terreno dalle posizioni che contano. Le scelte. Maran potrebbe far rifiatare qualcuno specie a centrocampo. In dubbio Nainggolan, in rialzo le ...

Probabili formazioni Milan-Spal - Pioli cambia : Duarte e Castillejo per Suso e Calabria : Dopo la sconfitta contro la Roma lo scorso fine settimana, Stefano Pioli dovrebbe apportare alcune modifiche significative alla formazione per la partita di giovedì 31 ottobre contro la Spal, partita nella quale i rossoneri dovranno tentare il tutto per tutto pur di conquistare i tre punti e ottenere così la prima vittoria dal cambio di allenatore, a cui di utile è seguito solo il pareggio contro il Lecce ottenuto tra le mura amiche. Come ...

Probabili formazioni Parma-Verona : conferma per Karamoh - pronto Stepinski : Probabili formazioni Parma-Verona – Ad aprire questa 10^ giornata di Serie A, secondo turno infrasettimanale della stagione, è il match del Tardini delle 19 tra Parma e Verona. Uno scontro diretto, sulla carta, non ad oggi se guardiamo però la classifica. I ducali sono a ridosso della zona Europa e nella giornata di sabato sono andati vicini al colpaccio a San Siro contro l’Inter. Flessione, invece, per i veneti, che con le ...

Probabili formazioni 10^ giornata : al via con Parma-Verona e Brescia-Inter. Sarri ritrova Ronaldo dal 1' : Probabili formazioni 10 giornata- Dopo un 9° turno decisamente entusiasmante, caratterizzato da diversi colpi di scena, tra tutti il triplo pareggio di Juve, Inter e Napoli, la Serie A scalda i motori in vista del turno infrasettimanale valido per la 10^ giornata. Si partirà con Parma-Verona e poi Brescia-Inter. Occhio anche alla sfida tra Juventus-Genoa: […] L'articolo Probabili formazioni 10^ giornata: al via con Parma-Verona e ...