Probabili formazioni di Brescia-Inter | Lukaku-Lautaro ancora titolari per i nerazzurri

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 29 ottobre 2019) L'anticipo del martedì sera di questo secondo turno infrasettimanale di Serie A sarà. La partita, che si giocherà oggi, martedì 30 ottobre alle ore 21:00, è fondamentale per il continuo del campionato di entrambe le squadre.: come arrivano alla partita le due squadresarà un match in cui entrambe le squadre cercheranno la vittoria per risollevarsi dai risultati deludenti dell'ultima giornata. Il, infatti, viene dalla sconfitta per 3 a 1 maturata sabato sera contro il Genoa, mentre l'cercherà la vittoria dopo il pareggio casalingo per 2 a 2 contro il Parma. Ildi Corini avrà bisogno a tutti i costi di fare punti; ad imporlo è infatti la classifica: la squadra del Presidente Cellino è infatti in diciottesima posizione: ciò significa che se il campionato dovesse finire oggi, ilsarebbe retrocesso. La squadra di ...

TuttoFanta : ??#GENOA: #Lerager fuori dai convocati per la Juventus ??? - zazoomblog : Probabili formazioni Juventus-Genoa: turnover in difesa per Sarri torna Ronaldo - #Probabili #formazioni - serieB123 : La Serie B in diretta dalle 21.00: probabili formazioni e dove vederla in tv -