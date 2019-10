Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019)sogna l’Europa. I ragazzi di Maran volano e non vogliono di certo fermarsi domani sera contro il. Miglior difesa (insieme a Juve e Verona) della Serie A per la squadra sarda, che contro i ragazzi di Mihajlovic non vuole perdere terreno dalle posizioni che contano. Le scelte. Maran potrebbe far rifiatare qualcuno specie a centrocampo. In dubbio, in rialzo le quotazioni di Rog. Cigarini al centro e Castro a supportare Joao Pedro e Simeone. In casa felsinea, possibilità in mediana per Svanberg, mentre il sacrificato davanti dovrebbe essere(4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone.(4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander. Scarica o ...

CalcioWeb : Probabili formazioni Cagliari-Bologna: #Nainggolan e #Palacio 'sacrificati'? - PianetaMilan : Verso #MilanSpal, le probabili formazioni: chance per @leoduarte_43 - @acmilan #Duarte #ACMilan #Milan… - TuttoFanta : ?? #CAGLIARI #conferenzastampa: ?'#Ceppitelli non convocato, preferiamo non rischiarlo'. ?'Abbiamo speso molto ma si… -