Privatizzazioni | 18 milioni dalla prima di tre aste di immobili pubblici Governo riduce

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019)Palazzina Forte della Rocca a Bergamo Alta al ristorante in piazza San Pancrazio a Firenze, passando per la vecchia stazione di Fermo aggiudicata per oltre un milione e mezzo di euro con un rialzo del 136% sulla base d’asta. Ma anche un loft a Porta Ticinese a Milano conteso con 12 rilanci e una porzione della Caserma Mameli aggiudicata a un prezzo finale di 857.250 euro. Più offerte sono arrivate anche per l’Ex Casa del Fascio a Cittadella in provincia di Padova e il campo da golf a Rosolina, in provincia di Rovigo. Sono alcuni dei 18 beni assegnati tra i 50 messi in vendita con il bando di dismissioni nazionali del Demanio avviato il 18 luglio, il primo di tre, con un incasso di 18,3di euro. L’operazione fa parte del piano straordinario di dismissione di 420previstolegge di Bilancio per il 2019 delgialloverde, che lo scorso anno ...

