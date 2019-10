Prima la politica poi le alleanze

Festa M5S a Napoli - Porro : 'Basta guardare una foto - è politica da Prima Repubblica' : C'è stato spazio per il Movimento Cinque Stelle nella tradizionale rubrica 'Zuppa di Porro '. Nicola Porro , infatti, nella sua quotidiana rassegna stampa, non ha mancato di sollevare critiche verso i grillini che, proprio in queste ore, sono impegnati nella convention Italia Cinque Stelle a Napoli per il decimo anniversario dalla fondazione del partito. Secondo il giornalista ci sarebbe un'istantanea che raffigurerebbe i vertici del partito ...

Fine vita - la lettera di Remo Cerato Prima del suicidio assistito : "Politica senza coraggio" : La straziante lettera del 58enne di Germagnano (Torino) ex dipendente della Cartiera, morto due giorni fa per una grave...

Prima di morire scrive un post su Facebook di accusa alla politica : "Fate una legge seria sull'eutanasia" : “Il mio percorso in questa vita si sta per concludere e voglio salutarvi tutti personalmente”. Si apre così la lettera d’addio di Remo Cerato, 58enne di Germagnano, lavoratore della cartiera locale e consigliere comunale. L’uomo ha utilizzato gli ultimi momenti di vita per scrivere un post su Facebook, in cui ha salutato per un’ultima volta i famigliari, ma ha soprattutto rivolto un appello alla politica, ...