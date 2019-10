Previsioni Meteo Novembre | tante piogge in arrivo | poi fasi più fredde continentali La

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019)– A qualche giorno dall’inizio del mese di, facciamo una consueta analisi sulla possibile evoluzione dell’ultimo mese autunnale. Naturalmente parliamo di tendenza, intendendo per essa una proposta di evoluzione sulla base delle indicazioni dei maggiori indici teleconnettivi, evoluzione di massima che rileverà alcuni punti essenziali che potranno contraddistinguere la circolazione prevalente. Non, quindi, una previsione. Partiamo dal dato più probabile, ossia dalla possibile configurazione prevalente per la prima parte del mese. Ebbene, indici AO e NAO, sono dati entrambi in prevalenza negativi per gran parte della prima decade, con picchi più bassi che potranno spingersi temporaneamente verso -1,8 e -1,2. Andamento negativo non particolarmente accentuato, ma nemmeno di poco conto, sufficiente a rendere piuttosto ondulato il getto ...

