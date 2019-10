Portogallo | bimbo nasce senza volto | denunciato e sospeso il medico

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 29 ottobre 2019) Rodrigo è nato di lunedì, il 7 ottobre, nell'ospedale di São Bernardo di Setúbal, a circa 40 chilometri a sud di Lisbona, in. È nato: non ha gli occhi, il naso, parte del cranio e parte del cervello. Ha una malformazione rara e per i dottori non sarebbe potuto sopravvivere al parto, ma è rimasto comunque in vita, anche se non si sa per quanto e come ci riuscirà. Secondo quanto riportato da Il Corriere della sera, però, gran parte dell'opinione pubblica portoghese (e non solo) di pone l'unico interrogativo e cioè come sia stato possibile che nessun dottore, dalle ecografie, si sia reso conto della malattia del bambino.I genitori del neonato, infatti, non erano a conoscenza dei gravi problemi di salute del figlio e ora le accuse sono tutte rivolte all'ostetrico Artur Cavalho che seguiva la madre di Rodrigo in una clinica privata e che, nonostante tre ecografie, non ...