Porsche - Le sportive si comprano anche online

Fonte : quattroruote

(Di martedì 29 ottobre 2019) Dal prossimo anno lesi potranno comprare. Ad annunciarlo è stata la stessa casa automobilistica che ha deciso di lanciare dei progetti pilota in Germania e negli Stati Uniti prima di rendere disponibili le concessionarie virtuali su tutti i mercati europei, Italia inclusa. Oltre alle vetture, i clienti potranno acquistareservizi di diverso tipo, comprese delle nuove soluzioni di mobilità.Obbiettivo digitalizzazione. Tramite il configuratoreè già possibile personalizzare tutti i dettagli delle vetture e prenotarle in vista dell'acquisto. Per il momento, però, la firma del contratto viene ancora effettuata in concessionaria, ma l'obiettivo è quello di digitalizzare tutto il processo. Oltre a questo, tramite il sito della Casa è possibile richiedere una valutazione del proprio usato e ricevere delle offerte di leasing e finanziamento. Solo in ...

