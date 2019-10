Ponte di Ognissanti | a Paganico Sabino la ‘castagnata’ è plastic free

Fonte : romadailynews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Roma – La stagione autunnale entra nel vivo con i suoi colori, profumi e sapori caratteristici: sensazioni uniche da provare a un imperdibile evento che, proprio quest’anno, spegne le prime 20 candeline. Domenica 3 novembretornerà a vestirsi a festa per la tradizionale “Castagnata”: nel borgo in provincia di Rieti circondato da castagneti secolari di rara bellezza, quella dedicata alla “ghianda di Giove” è uno degli eventi più attesi dell’anno. Una manifestazione dedicata a un frutto della natura e rispettosa della natura stessa, totalmenteper minimizzare il suo impatto sull’ecosistema. La “Castagnata” non è poi una semplice sagra, quanto piuttosto di un vero e proprio tuffo all’indietro nel passato: arrostita, bollita in acqua o latte, seccata e macinata come il chicco di grano e impiegata in polente e puree, in questo tratto della Valle del Turano ...

