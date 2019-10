Picchia il figlio di 7 anni della compagna e accusa un bambino e l’insegnante | arrestato

Picchia la moglie - il figlio di 10 anni chiama la polizia : arrestato : A Firenze un uomo Picchia la moglie e viene arrestato grazie alla denuncia del figlio di dieci anni. Le botte sono scattate durante una lite per motivi economici. Il bambino, insieme alla sorellina, ha visto tutto, così ha chiamato la polizia raccontando quello che stava accadendo. Il padre, 63 anni, è finito in manette con le accuse di maltrattamenti aggravati in famiglia e minacce a pubblico ufficiale. La moglie ha riportato lesioni e lividi ...

Picchia la moglie per anni : il figlio 12enne chiama il 112 e fa arrestare il padre violento : A porre fine ad anni di vessazioni fisiche e morali nei confronti della moglie insultata e minacciata, colpita con pugni, schiaffi e calci anche di notte per impedirle di prendere sonno, costretta a subire atti sessuali, ci ha pensato il figlio 12enne che, all’ultimo episodio di violenza verso la mamma, ha chiamato i Carabinieri facendo finire il padre 40enne in arresto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ...

Linea 492 : passeggera alterata Picchia ragazza e minaccia figlio con forbici : Roma – Attimi di tensione su un autobus della Linea 492, quando una donna ha aggredito una ragazza e minacciato il figlio di 5 anni. La donna, evidentemente alterata, ha iniziato a infastidire diversi passeggeri a bordo del mezzo, che collega la metro Cipro con Tiburtina. Nel momento di massima tensione la donna, una bulgara 47enne, ha iniziato ad inveire contro una ragazza di 29 anni, statunitense, che era a bordo dell’autobus ...

Ponte Galeria - 46enne ai domiciliari Picchia moglie - figlio e genitori : Roma – A Ponte Galeria i Carabinieri hanno arrestato un romano di 46 anni, già agli arresti domiciliari a causa di altri reati, per aver creato un clima di terrore nei confronti dei genitori anziani, della moglie e del figlio neo maggiorenne. L’uomo era spesso sotto gli effetti di sostanze stupefacenti o di alcol. Grazie alle prove raccolte dalle forze dell’ordine, il magistrato ha potuto emettere un provvedimento di arresto, ...

Picchiava convivente e figlioletta - arresto Comiso : Maltrattava la convivente e la figlioletta di appena 2 anni. Un ventottenne comisano è stato arrestato dalla Polizia

Salerno - Picchia la moglie sul lungomare davanti al figlio in lacrime : Sul posto sono giunti i vigili urbani e i carabinieri, che hanno bloccato l'uomo per accertamenti. L’aggressore è stato identificato e sottoposto a fermo. Sembrava una serata tranquilla quella trascorsa da residenti e turisti sul lungomare Trieste a Salerno, un via vai di persone che trascorrevano la domenica sera passeggiando nell’isola pedonale e consumando un aperitivo nei locali cittadini. A rompere la routine di ogni fine settimana ci hanno ...

Rigopiano - madre Picchia il sindaco : "Hai firmato la condanna a morte di mio figlio" : Massimiliano Giancaterino, è stato aggredito al bar del tribunale di Pescara, durante una pausa della seconda udienza preliminare sul tragedia dell'Hotel di Farindola."Aveva firmato gli ampliamenti dell'albergo", ha detto Maria Perilli, mamma di Stefano, una delle vittime

Padova - madre 31enne incita il figlio di 11 anni a Picchiare gli amichetti : denunciata : Un episodio a dir poco sconcertante si è verificato il 17 settembre scorso a Padova, precisamente in mattinata, dove una madre 31enne ha incitato il proprio figliolo, di soli 11 anni, a picchiare due ragazzini che frequentano lo stesso plesso scolastico. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, pare che il tutto sia partito proprio all'inizio della giornata scolastica, quando l'11enne si è reso conto di non avere più con sé il ...

"Ammazzali tutti" : una mamma di Padova esorta il figlio a Picchiare i compagni. È stata denunciata : “Picchiali più forte, dai! Dai! Ammazzali tutti”. Sono le frasi pronunciate da una madre trentunne, di origini sinti, nel cortile della sua scuola media di suo figlio. La donna ha incitato il piccolo a picchiare i compagni per vendicarsi di un presunto furto di un braccialetto. La vicenda si è svolta in un istituto di Padova e a raccontarla è il Corriere della Sera. Intorno alle 8 del mattino, due dodicenni ...

Padova - mamma incita figlio di 11 anni a Picchiare i compagni a scuola : “Ammazzali dai!” : Due dodicenni recuperano il braccialetto di un ragazzino di prima media e glielo riconsegnano. Ma all'uscita di scuola la madre li prende a schiaffi e incita il figlio a fare lo stesso. Poi le minacce: "Veniamo a casa vostra e vi uccidiamo tutta la famiglia”. L'episodio è avvenuto in un istituto scolastico di Padova.Continua a leggere

Bambini litigano e mamma incita il figlio : Picchiali ancora : Una lite tra Bambini si è trasformata in violenza pura per l'intervento di una madre 31enne. La donna avrebbe incitato il proprio figlio a picchiare due alunni che erano appena stati aggrediti dall'undicenne. Inoltre avrebbe lei stessa minacciato di uccidere l'intera famiglia dei ragazzini. Alla fine è stata denunciata. Come raccontato da Padovaoggi, il fatto sarebbe avvenuto all'interno di una scuola di Padova.\\Tutto avrebbe avuto inizio verso ...

Padova - incita figlio a Picchiare compagni scuola/ Mamma : "Vi uccidiamo la famiglia" : Padova, Mamma incita figlio a picchiare compagni scuola. "Picchiali ancora", gli dice. E poi: "Vi uccidiamo la famiglia". Intervengono quindi i carabinieri.

Mamma denuncia il figlio che la Picchia da quattro anni per soldi : Il ventenne l’ha anche presa per il collo e insultata. Finalmente la madre ha avuto il coraggio di rivolgersi ai carabinieri. Una Mamma ha avuto finalmente il coraggio di denunciare quel figlio che da ben quattro anni la insultava, picchiava, minacciava. Solo per avere da lei dei soldi. A volte il ventenne l’avrebbe fatto anche con il compagno della donna. Alla fine, dopo l’ultima violenza, ha deciso di denunciare quel figlio che ormai non ...