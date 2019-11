Foggia - bimbo epilettico maltrattato (e Picchiato) dal papà e dalla zia : E' scattato il divieto di avvicinamento per due cittadini macedoni, fratello e sorella di 31 e 27 anni, ritenuti gravemente...

Picchia bimbo di 7 anni e accusa la maestra - arrestato il patrigno : Un ragazzo di Sondrio è stato arrestato perché Picchiava il figlio di 7 anni della sua compagna e incolpava la maestra. L'accusa della procura è quella di maltrattamenti e lesioni aggravate. Nei giorni scorsi la mamma aveva portato il piccolo al pronto soccorso, dove, in base agli evidenti ematomi, i medici hanno denunciato la situazione alla questura. Non solo. Davanti alla richiesta dei medici, l'uomo nel tentativo di depistare le ...

Sondrio : bimbo di 7 anni Picchiato ripetutamente - arrestato il compagno della madre : In una delle frazioni di Tirano, in provincia di Sondrio, due settimane una madre ed il suo piccolo di 7 anni si dirigono al pronto soccorso: il bimbo è stato picchiato ripetutamente e la madre teme eventuali complicazioni. Alle domande dei medici sulla causa di tutti quei lividi, i familiari rispondono: "È stato un compagno di scuola". Per avvalorare la tesi, il compagno della madre il giorno seguente si reca in Commissariato e sporge denuncia ...

Bimbo vagava completamente nudo e sporco nel bosco - era stato Picchiato e abbandonato dal padre : Un bambino di soli tre anni è stato ritrovato dalle forze dell’ordine in un bosco negli Stati Uniti d’America. Il Bimbo era stato abbandonato nel bosco, nudo e sporco dal padre. Il padre, prima di abbandonarlo, aveva picchiato selvaggiamente il piccolo. Dalla ricostruzione delle forze dell’ordine, il bambino è rimasto solo nel bosco per sei lunghe ore durante le quali gli poteva succedere di tutto. Il padre del bambino è stato fermato ...

Bimbo non fa i compiti - il padre lo punisce Picchiandolo con il tubo dell’aspirapolvere - il piccolo muore dopo 5 giorni di agonia : Una morte assurda quella del piccolo Mertcan di soli 6 anni. Il Bimbo non aveva fatto i compiti e il padre, per punirlo, lo ha colpito più volte con il tubo dell’aspirapolvere. Il Bimbo che si chiamava Mertcan è stato soccorso dalla madre che lo subito trasportato al più vicino ospedale. dopo 5 giorni di agonia e tenuto in vita solo dai macchinari, il Bimbo è morto. Il padre, Mehmet Ali Y, è stato arrestato. L’orrendo episodio si è ...