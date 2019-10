Perizia sul mostro di Marcinelle | omicida pedofilo per valutarne la

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 29 ottobre 2019) Marc Dutroux,noto come il “di”, che sta scontando l’ergastolo in Belgio, verrà sottoposto ad unapsicologica in vista di una possibile scarcerazione. Lo ha deciso un tribunale di Bruxelles, accogliendo la richiesta del suo legale.Dutroux, oggi 62enne, fu condannato all’ergastolo nel 2004 per aver rapito negli anni 90 sei bambine e adolescenti, che tenne a lungo prigioniere, sottoponendole a violenze sessuali. Solo due delle vittime sopravvissero, due furono uccise e due morirono di stenti.In Belgio i detenuti possono essere rilasciati dopo aver scontato due terzi della pena, se non presentano un rischio per la società, e l’ergastolo non dura in genere più di 30 anni. Nel 2013 un tribunale belga aveva già respinto una richiesta di arresti domiciliari con braccialetto elettronico per ...

