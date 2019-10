Percepiva il reddito di cittadinanza ma era proprietario di una Porsche e spacciava droga

Siracusa : Percepiva il reddito di cittadinanza ma girava in Porsche e vendeva 327 dosi di cocaina : Paolo Nastasi, 41 anni, della provincia di Siracusa, è stato arrestato per detenzione di 120 grammi di cocaina a fini di spaccio, nascosta a casa in doppi fondi ricavati nelle lattine di bevande e di un piccolo estintore. Come se non bastasse l'uomo, che percepiva il reddito di cittadinanza, circolava a bordo di una Porsche Macan.Continua a leggere

Salerno - fermati 12 contrabbandieri : in cinque si erano dichiarati nullatenenti e Percepivano il reddito di cittadinanza : Ufficialmente nullatenenti e percettori del reddito di cittadinanza. In realtà, contrabbandieri. Così, cinque uomini – tutti tra i 50 e i 60 anni – sono stati arrestati dalla Guardia di finanza al termine di un’indagine coordinata dalla procura di Salerno. L’intera banda, in totale composta da 12 persone, secondo gli inquirenti operava in diversi comuni dell’agro nocerino-sarnese. L’accusa per i dodici – ...

Reddito di cittadinanza - il padre di Federica Saraceni : “Mia figlia prima Percepiva già il Rei. Cosa facciamo? La buttiamo in una discarica?” : “L’attacco a mia figlia parte dalla destra becera e reazionaria di cui è espressione quel giornale (La Verità, ndr). E purtroppo la sinistra si accoda, perché la destra specula sulle emozioni e sui sentimenti e la sinistra non è mai capace di una propria autonomia“. Esordisce così, ai microfoni di “Uno, nessuno, 100Milan” (Radio24) Luigi Saraceni, ex magistrato, ex parlamentare dei Ds, scrittore, avvocato e padre di ...

Agrigento : lavorava in nero e Percepiva reddito cittadinanza - denunciata : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - lavorava in nero e percepiva anche il reddito di cittadinanza. Per qursto motivo i Carabinieri hanno denunciato una donna di 40 anni a Realmonte (Agrigento). I Carabinieri della Stazione di Realmonte, nel corso di un controllo svolto presso una struttura sanitaria di ac