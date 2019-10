Per curare il tumore al seno senza chemio arriva il test genomico | gratuito in Lombardia

I medici dicono ai genitori che hanno deciso di non curare più il bambino Perché non ci sono più sPeranze e il bambino comincia a guarire : Una storia incredibile e bellissima alo stesso tempo. Una famiglia della Gran Bretagna stava vivendo delle giornate terribili dopo che al loro piccolo figlio di soli 8 anni, Julien era stata diagnosticata la leucemia. I dottori, dopo aver provato a curarlo, avevano detto un giorno ai genitori che avevano deciso di interrompere le cure perché, secondo loro, non c’era più nulla da fare. I genitori, disperati avevano deciso di spiegare al ...

Raccoglie 150mila euro Per curare il figlio ma li spende in prostitute - bimbo muore a 2 anni : È una storia da brividi quella che arriva dal Brasile. Joao Miguel Alves, che soffriva di atrofia muscolare spinale, ha perso la sua battaglia ed è morto lo scorso 17 ottobre: suo padre, il 37enne Mateus Henrique Leroy Alves, è stato arrestato. Suo padre Mateus e sua moglie Karine Rodrigues avevano lanciato una campagna di raccolta fondi per il piccolo Joao. Una dose del farmaco somministrato costava infatti oltre 80mila euro e il governo aveva ...

Duello tv Salvini-Renzi - sfida di 75 minuti senza regole e con Vespa arbitro. Il confronto diretto voluto dai due Matteo Per “oscurare” il governo : Il giorno del Duello televisivo tra Renzi e Salvini è arrivato. Questa sera alle 22.50 si sfideranno i due Matteo, lo faranno nel salotto di Porta a Porta con a disposizione 75 minuti. Il confronto non avverrà in diretta tv ma sarà registrato negli studi di via Teulada a Roma alle 18. In ogni caso rischia di “coprire” quello che nelle stesse ore arriverà da Palazzo Chigi in materia di manovra finanziaria. E d’altra parte il ...

Eddie Van Halen in Germania Per curare il cancro alla gola : “È colpa del mio plettro” : La spola di Eddie Van Halen in Germania per curare il cancro alla gola continua da almeno 5 anni. Secondo un'inchiesta pubblicata da TMZ il fondatore e chitarrista dei Van Halen continua a lottare con la terribile malattia che gli fu diagnosticata nel 2000 e che sembrava scomparsa. Nel 2014, però, nuovi esami diagnosticarono che il male era tornato, e da quel momento il musicista e compositore di Nimega fa la spola tra gli Stati Uniti e la ...

Ragazzo va dal dentista Per farsi curare un dente e dopo pochi giorni muore - ecco cosa è accaduto : Un Ragazzo, Christopher Schutzius, mentre mangiava una caramella, ha perso un’otturazione che aveva fatto in precedenza e allora è andato dal dentista per farsi curare il dente. Il dentista ha ritenuto di fargli una canalizzazione e il Ragazzo è tornato a casa. dopo qualche giorno il Ragazzo ha iniziato a sentirsi poco bene e poi è deceduto. Questa vicenda è accaduta negli Usa, a Chicago. La mamma adottiva, Laura Serna, non ...

Ranitidina : ecco cosa utilizzare in sostituzione dei farmaci ritirati Per curare reflusso - acidità e ulcere gastriche : Dopo il clamore suscitato dai ritiri da parte di Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) di medicinali a base di Ranitidina, ci sono ora ulteriori novità in merito ai controlli sui farmaci. Aifa ha aggiornato l’elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita, al fine di garantire una fornitura di farmaci sufficiente a rispondere alle esigenze di cura sull’intero territorio nazionale. L’Agenzia ha infatti ...

Allerta farmaci : ritirato medicinale Per curare emorroidi - vene varicose e trombosi [MARCHIO E LOTTO] : Con apposito provvedimento, l’Aifa ha disposto il ritiro del medicinale PRISMA 50 mg capsule uso orale, lotto n. NGP 19075 scad. 04/2024, Aic 023653076 della ditta NEOPHARMED GENTILI SPA. Il ritiro è stato disposto a seguito di una segnalazione concernente presenza capsula color panna marrone anziché rosa. Prisma contiene il principio attivo mesoglicano ed appartiene alla classe di medicinali detti “antitrombotici”, impiegati nella prevenzione e ...

«La vagina non è fatta Per procurare piacere» : Un nuovo libro della sessuologa Roberta Rossi spiega come funziona l'orgasmo femminile e alcune convinzioni errate (ancora oggi) su cos'è il sesso per le donne

Rimpasto Roma - Raggi promuove i politici Per assicurare gli equilibri in maggioranza : Un Rimpasto atteso da novembre scorso che si concretizza quando manca poco più di un anno e mezzo dalla fine del mandato in Campidoglio. “Una svolta politica”, l’ha definita il capogruppo pentastellato Giuliano Pacetti durante l’annuncio ufficiale in Aula Giulio Cesare. Perché, al netto delle (tante) sostituzioni operate da Virginia Raggi in questi oltre 3 anni passati alla guida della città di Roma, si tratta della prima vera operazione ...

La cantante Emma Marrone prenderà una pausa dal lavoro Per curare un problema di salute : La cantante Emma Marrone ha detto che dal prossimo lunedì si prenderà una pausa dal lavoro per occuparsi di un problema di salute, che non ha meglio specificato. Tra le altre cose non parteciperà al concerto di Radio Italia organizzato

Camomilla Per curare l'otite : il caso del piccolo Francesco - morto a sette anni : Genitori condannati a tre mesi di carcere. Il 24 settembre si aprirà il processo nei confronti dell'omeopata che aveva...

Bibbiano - alla psicologa arrestata incarico Per curare bimba mentre è ai domiciliari : Nadia Bolognini, una delle psicologhe coinvolte nel caso Bibbiano ed ex moglie di un altro degli indagati nell‘inchiesta "Angeli e Demoni", Claudio Foti, è ai domiciliari dal 27 giugno scorso ma questo non ha impedito che una settimana dopo l'arresto, quindi a scandalo già scoppiato, il dirigente dell’unione dei Comuni dell'Area Nord di Modena le affidasse l'incarico per seguire una bambina tolta alla famiglia e affidata a una comunità ...