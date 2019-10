Pattinaggio di figura - Internationaux De France 2019 : Charlène Guignard-Marco Fabbri all’esordio sognando la Finale : Cresce l’attesa per l’esordio dei danzatori Charlène Guignard-Marco Fabbri, impegnati questo fine settimana in Francia alla Patinoire Polesud di Grenoble per l’Internationaux De France 2019, terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura. I pattinatori delle Fiamme Azzurre di stanza all’IceLab di Bergamo cercheranno di staccare nuovamente il pass per le Finali di Torino, dopo aver conquistato ...

Pattinaggio di figura - Skate Canada 2019 : la devozione di Yuzuru Hanyu - l’incredibile talento di Alexandra Trusova. Le impressioni della seconda tappa del Grand Prix : Lo spettacolo andato in scena lo scorso fine settimana al Prospera Place di Kelowna, impianto sportivo canadese teatro di Skate Canada 2019, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura, è stato superiore alle aspettative. In tutte le specialità infatti gli atleti coinvolti hanno alzato l’asticella delle prestazioni registrando nuovi record suscitando interesse e, in alcuni casi, stupore. Il protagonista assoluto ...

Pattinaggio di Figura – Skate Canada : Matteo Rizzo chiude al sesto posto : Con una bella rimonta nel libero il talento 21enne delle Fiamme Azzurre risale di tre posizioni rispetto al corto e chiude a ridosso della top 5 nel secondo appuntamento stagionale di ISU Grand Prix Si chiude con un sesto posto l’esordio stagionale di Matteo Rizzo nell’ISU Grand Prix. Il giovane talento delle Fiamme Azzurre, di scena nel secondo appuntamento del circuito internazionale, ha recuperato con il libero la ...

Pattinaggio di figura - Skate Canada 2019 : Gilles/Poirier vincono in casa - battuti Hubbell/Donohue : Piper Gilles e Paul Poirier hanno vinto Skate Canada, seconda tappa del Grand Prix 2019 di Pattinaggio di figura. La coppia di danza canadese si è imposta con un totale di 209.01 punti e ha trionfato meritatamente di fronte al proprio pubblico, i 27enni hanno ottenuto il primo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante dopo tante bune stagioni (due volte sesti, una volta settimi e tre volte ottavi ai Mondiali). Gli ...

Pattinaggio di Figura - avvio non brillantissimo per Matteo Rizzo in Canada : l’azzurro è nono dopo il corto : Il giovane talento delle Fiamme Azzurre incappa in una giornata storta e chiude il primo segmento della seconda tappa di Grand Prix con 70.12 punti Si è chiusa nella notte italiana la prima giornata di Skate Canada, la seconda tappa stagionale di ISU Grand Prix di scena al Price Center di Kelowna. Per l’Italia sul ghiaccio Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), classificatosi al nono posto dopo il corto a seguito di un primo segmento ...

Pattinaggio di figura - Skate Canada 2019 : Hubbell-Donohue si impongono nella rhythm dance - secondi Gilles-Poirier : La rhythm dance, segmento più breve della danza sul ghiaccio, ha inaugurato la prima giornata di Skate Canada, seconda tappa di qualificazione del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura in scena presso il Prospera Place di Kelowna (British Columbia). Come da pronostico a portarsi al comando della classifica sono stati i danzatori statunitensi Madison Hubbell-Zachary Donohue, già trionfatori a Skate America la settimana ...

Pattinaggio di Figura - Matteo Rizzo si prepara al debutto stagionale nello Skate Canada : L’Italia fa il suo esordio in stagione nel circuito di ISU Grand Prix con il giovane talento delle Fiamme Azzurre, in gara, tra gli altri, contro Yuzuru Hanyu e mosso dal sogno di centrare l’accesso alla Finale di Torino Si parte. Prende il via domani al Price Center di Kelowna, nella prima giornata di Skate Canada, la partecipazione dell’Italia a questa stagione di ISU Grand Prix. Dopo le soddisfazioni del circuito ...

Pattinaggio di Figura - Matteo Rizzo pronto per la prima tappa di ISU Grand Prix : “l’obiettivo è continuare a crescere” : Il pattinatore italiano non si pone limiti in vista dei prossimi importanti impegni che lo attendono Sereno e concentrato. A pochi giorni da Skate Canada – lui che sarà il primo italiano in stagione a calcare il ghiaccio di una tappa di ISU Grand Prix – Matteo Rizzo non lascia spazio ad ansie o paure. Solo la voglia di proseguire in un cammino ricco di soddisfazioni che da ormai due anni procede spedito. Due stagioni fa il ...

Pattinaggio di figura - Skate America 2019 : Nathan Chen una certezza - Anna Shcherbakova eccezionale. Le impressioni della prima tappa : Skate America, la prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura appena passata agli archivi, ha dato alcune risposte che, di fatto, erano già nell’aria. Per prima cosa il ghiaccio della Orleans Arena di Las Vegas ha confermato la potenza tecnica del detentore del titolo iridato Nathan Chen, autore di due prove pulite in entrambi i segmenti. Il punto di forza dello statunitense risiede certamente nella varietà ...

Pattinaggio di figura - Skate America 2019 : Hubbell-Donohue trionfano nella danza - Stepanova-Bukin al secondo posto : Non finiscono le soddisfazioni per gli atleti statunitensi. Dopo il trionfo di Nathan Chen nel singolo maschile, Madison Hubble-Zachary Donohue hanno conquistato il primo posto nella danza sul ghiaccio a Skate America 2019, tappa inaugurale della venticinquesima edizione del circuito Grand Prix di Pattinaggio di figura, al via questa settimana dal ghiaccio di Las Vegas, Nevada. I danzatori di casa hanno stregato il pubblico proponendo un ...

Pattinaggio di figura - Skate America 2019 : Hubbell-Donohue avanti nella rhythm dance - secondi Stepanova-Bukin : L’Orleans Arena di Las Vegas, Nevada (Stati Uniti), sta ospitando questa settimana la tappa inaugurale del circuito Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura, Skate America. Come da pronostico a posizionarsi provvisoriamente sul gradino più alto del podio nella specialità della danza dopo la rhythm dance sono stati Madison Hubbell-Zachary Donohue, interpreti di una prova di alto profilo. Sulle difficili note de “My Heart Belongs ...

Pattinaggio di figura - arriva la svolta! Sarà la RAI a trasmettere i principali eventi della stagione : Sono stati giorni difficili per tutti gli appassionati di Pattinaggio di figura, rimasti improvvisamente orfani di copertura televisiva dopo la ridistribuzione dei diritti. A poche ore dall’inizio della prima tappa del Grand Prix, Skate America, l’International Skating Union tramite un comunicato ufficiale ha annunciato che, per ciò che concerne l’Italia, le gare del circuito saranno trasmesse dalla RAI. L’azienda di ...

Pattinaggio di figura - Grand Prix 2019 : gli obiettivi di Charlène Guignard-Marco Fabbri - gli azzurri vogliono la riconferma : No, non è stato un sogno. Ed è arrivato il momento di dimostrarlo. Reduci da una stagione incredibile Charlène Guignard e Marco Fabbri sono pronti a riconfermare le loro prestazioni sfoderando davanti a tutto il mondo il loro eccezionale talento. A differenza della scorsa edizione la qualificazione alle Finali, quest’anno in programma a Torino dal 5 all’8 dicembre, sarà certamente più complessa. Tuttavia nell’unica gara ...

Pattinaggio di figura - Nebelhorn Trophy 2019 : Laurence Fournier Beaudry-Nikolaj Sorensen prendono quota nella danza - nel femminile Mariah Bell supera Yelim Kim : L’Eislaufzentrum di Oberstdorf (Germania) è stato teatro questa settimana del Neblhorn Trophy 2019, storica competizione internazionale di Pattinaggio artistico inserita, dalla stagione 2014-2015, nel circuito di seconda fascia ISU Challenger Series. Malgrado parecchie defezioni di rilievo non sono mancate sorprese e spunti d’interesse, soprattutto nella specialità della danza, dove i canadesi Laurence Fournier Beaudry-Nikolaj ...