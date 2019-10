Partenza a razzo per Mario Kart Tour con 123 | 9 milioni di download nel primo mese

Fonte : eurogamer

(Di martedì 29 ottobre 2019), l'ultimo gioco mobile di Nintendo, ha avuto il secondodi lancio più grande della storia in termini di. Secondo i dati di Sensor Tower Store Intelligence, il gioco di corse ha accumulato circa 123,9diunici sia su App Store sia su Google Play, generando $ 37,4di entrate dalla sua uscita.L'app di corse è il lancio di maggior successo per un gioco mobile di Nintendo perfinora. Ha superato i 21,8didi SuperRun più di cinque volte. In termini di entrate,arriva al secondo posto, contro i $ 67,6incassati durante ildi lancio da Fire Emblem Heroes.sta andando meno bene in termini di entrate per, con una media di $ 0,26 spesi per giocatore - un leggero miglioramento rispetto a $ 0,19 per giocatore di Dr.World, mentre gli impressionanti $ ...

GattiRealta : @LucaParry85 Che partenza a razzo... 8 vittorie, 24 punti... Che Milan... Ah, no.... - sasi1966 : @GiacomoGiusti @Chiariello_CS Stesso allenatore dello scorso anno, stessi giocatori dovevamo fare una partenza a ra… - lp96_official : Partenza a razzo, conclusione a bbiamo capito. -