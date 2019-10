Parma-Verona 0-1 | le pagelle di CalcioWeb | ‘missile’ di Lazovic FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019), ledi– E' andato in archivio il primo match valido per la 10^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo, al Tardini vero e proprio scontro per la salvezza. In difficoltà la squadra di D'Aversa che non ha replicato l'ottima gara contro l'Inter, sempre più sorprendente ilche sta disputando una stagione ben al di sopra delle aspettative, merito dell'allenatore Juric. Decide una rete di, gran gol dalla distanza per l'ex Genoa con Sepe che si è fatto trovare impreparato. Finisce sul risultato di 0-1, troppa imprecisione per ilin fase realizzativa.

HellasVeronaFC : ?? #ParmaVerona 0-1 23' st Via da quell'area! Qualcuno del Parma calcia e qualcuno del Verona respinge, poi Rrahmani spazza via - Bertolca10 : La vittoria del Verona contro il Parma lo porta a 12 punti a centro classifica, scavalcando un Milan fermo a 10 pun… - FrancoTirator3 : Ovviamente quelle merde del Parma calcio dovevano fare la partita della vita a S Siro salvo poi perdere in casa 3 g… -