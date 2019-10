Parma-Hellas Verona in tv oggi | orario d’inizio | canale | streaming | probabili formazioni

Fonte : oasport

(Di martedì 29 ottobre 2019) Turno infrasettimanale per la Serie A. La decima giornata si apre giàcon l’anticipo delle ore 19.00 traed. Una sfida importante per entrambe le squadre: gli emiliani sognano di avvicinare la zona europa, mentre gli scaligeri cercano punti in chiave salvezza. Ilè reduce dal brillante pareggio di San Siro contro l’Inter, ma la squadra di Roberto D’Aversa è in totale emergenza. Anche Gagliolo ha raggiunto nella lista infortunati i vari Inglese, Bruno Alves, Cornelius, Laurini e Grassi ed inoltre è stato pure squalificato Scozzarella. Con DAZN segui la Serie A IN, LIVE E ON DEMAND Il, invece, arriva dalla sconfitta contro il Sassuolo. Un ko che ha lasciato molto amaro in bocca alla squadra di Juric, sfortunatissima con due pali colpiti.che ha offerto sempre delle buone prestazione, raccogliendo meno di quanto ...

