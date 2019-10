Palermo | scomparsa Claudia Stabile | il legale | ' A Campofiorito non stava bene'

Palermo - scomparsa Claudia Stabile : nel 2016 si allontanò con un figlio e venne denunciata : Claudia Stabile, la donna di 35 anni scomparsa da Campofiorito (Palermo), in passato si sarebbe già allontanata volontariamente dalla famiglia. Nel 2016, infatti, portò uno dei tre figli in Germania ed il marito, Piero Bono (38 anni) la denunciò per abbandono del tetto coniugale. Il processo è ancora in corso. La giovane mamma manca dall'8 ottobre scorso e del suo caso si stanno occupando anche la trasmissione "Chi l'ha visto?" e "Pomeriggio ...

Palermo : donna scomparsa era stata denunciata dal marito per sottrazione di minori : Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - Claudia Stabile, la donna di Campofiorito, piccolo centro del palermitano, scomparsa dallo scorso 8 ottobre, tre anni fa era stata denunciata dal marito per sottrazione di minori. La donna, madre di tre figli, aveva preso con se la figlia minore e lo aveva portato in G

Palermo : continuano le ricerche di Claudia - mamma di tre bimbi scomparsa due settimane fa : Sono trascorse ormai due settimane da quando Claudia Stabile, 35 anni, è scomparsa da Campofiorito, piccolo comune in provincia di Palermo. La donna, sposata e madre di tre bambini, prima di uscire ha telefonato al marito, avvisandolo che si sarebbe recata nella vicina Corleone per fare la spesa. La sua auto è stato però ritrovata presso l'aeroporto siciliano. Stasera la trasmissione "Chi l'ha visto?", condotta da Federica Sciarelli, darà ampio ...

“Vado al supermercato” ma non torna più a casa : scomparsa mamma di 3 bimbi di Palermo : È l'8 ottobre quando Claudia Stabile, 35 anni, mamma di tre bimbi di Campofiorito (Palermo), esce di casa dicendo di andare a fare la spesa al supermercato, dove non arriverà mai. La sua auto viene ritrovata in sosta al parcheggio dell'aeroporto Falcone e Borsellino, con le chiavi sotto il tappetino. Claudia, che è uscita di casa portando con sé solo la patente, però, non ha preso l'aereo.Continua a leggere

Palermo - il giallo di Salvatore e Mariano : riaperto il caso a 27 anni dalla scomparsa : A 27 anni di distanza si è riaperto il caso di Salvatore Colletta e Mariano Farina, i due amici, allora di 15 e 12 anni. che scomparvero nel 1992 da Casteldaccia (comune a venti km da Palermo). Ora, nel registro degli indagati è stato iscritto un loro compagno dell'epoca, Vincenzo Rosselli. Nicola Morra e Davide Aiello - della commissione parlamentare Antimafia - non escludono l'ombra della mafia. La scomparsa di Salvatore e Mariano Il 31 marzo ...