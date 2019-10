Oroscopo Pesci | novembre | forti emozioni in amore | incontri favoriti

PAOLO FOX - Oroscopo 29 OTTOBRE-3 NOVEMBRE/ I Fatti Vostri : Capricorno - Gemelli - Pesci : L'OROSCOPO di PAOLO Fox per la settimana dal 29 ottobre al 3 NOVEMBRE, I Fatti Vostri: le previsioni in diretta. Quali saranno i segni top e quali i flop?

Oroscopo weekend 16 e 17 novembre : Pesci di buonumore - Acquario annoiato : Il fine settimana che va da sabato 16 a domenica 17 novembre sarà di relax, di amore, d'intesa familiare e di coppia. Per lo Scorpione, il Toro e la Bilancia sarà l'occasione adatta per divertirsi e fare follie con gli amici. Il Cancro e la Vergine, invece, avranno di che lavorare e penare ancora un po', ma nelle serate saranno meno impegnati e con un umore un po' più alto. A seguire, le previsioni degli astri per il fine settimana. L'Oroscopo ...

Oroscopo novembre - Pesci : carriera professionale in risalto - fortuna e salute al top : Il mese di novembre per i nativi dei Pesci sarà caratterizzato da un notevole recupero per quanto riguarda l'ambito lavorativo, nel quale alcuni progetti, piccoli o grandi che siano, potrebbero essere realizzati. Ci saranno delle grandi opportunità che vi permetteranno di dare una svolta alla vostra carriera professionale, dovrete solo saperle cogliere. La fortuna sarà dalla vostra parte, non abbiate timore a rischiare qualcosa in più con un ...

L'Oroscopo del giorno 28 ottobre per la seconda sestina - classifica : Pesci al top : Una nuova settimana si profila all'orizzonte: curiosi di sapere cosa prevede L'oroscopo di 28 ottobre 2019? Sotto la nostra "lente astrologica" sarà questo imminente lunedì. In questa sede approfondiremo i sei segni facenti parte della seconda sestina zodiacale. A godere di ottime notizie in questo avvio settimanale, sia in amore che nel comparto lavoro, solo tre dei sei segni sotto analisi in questo contesto: ansiosi di scoprire chi tra ...

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 novembre : Scorpione grintoso - Pesci nostalgico : Nella settimana dal 18 al 24 novembre 2019 troveremo la Luna viaggiare dal segno del Leone a quello dello Scorpione, dove vi sono Mercurio ed il Sole, mentre Marte passerà dalla Bilancia al segno successivo dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Nettuno in Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro. Infine Venere e Giove stazioneranno nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Gemelli perplesso Ariete: weekend smart. Se ad ...

Oroscopo 26 ottobre : per la Vergine tensioni nei sentimenti - forza nel lavoro per i Pesci : Inizia un nuovo fine settimana, l'ultimo del mese di ottobre. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 26 ottobre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli vivere un momento positivo in amore. Per il Leone bene il lavoro, ma occhio alle spese di troppo. Le previsioni da Ariete a Vergine Ariete: in amore il fine settimana vi invita a fare di più, magari ad organizzare qualcosa di bello con la persona amata. In ...

Oroscopo di Paolo Fox del fine settimana : Pesci in crisi per amore - il Sagittario recupera con Venere : Paolo Fox ci spiega cosa succederà ai segni zodiacali per questo week end. Come ogni settimana l'astrologo fornisce le previsioni dell'Oroscopo segno per segno. Studiando le stelle Fox...

Oroscopo settimana dall'11 al 17 novembre : monotonia per Acquario - pigrizia per Pesci : Nella settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 novembre la Luna arriverà nella costellazione del Cancro, mentre Bilancia avrà nei suoi gradi Marte. Mercurio e il Sole daranno ottime capacità relazionali al segno dello Scorpione, dal momento che questi saranno proprio in questa costellazione. Sagittario avrà nei suoi gradi Giove e Venere, il Capricorno invece avrà Saturno e Plutone. Urano sarà in Toro. A seguire, le previsioni degli astri ...

Oroscopo del giorno 25 ottobre : Gemelli socievole - Pesci riflessivo : Gli astri dedicati alla giornata di venerdì nell'Oroscopo segno per segno approfondiscono gli affetti e le opportunità lavorative tenendo conto delle emozioni e di una nuova sensibilità elargita da Luna in Bilancia. Alcuni cambiamenti sono avviati da transiti planetari favorevoli che esortano i segni zodiacali a prendere in mano la situazione, con intelligenza e maggiore praticità. Di seguito le previsioni astrali fortunate. Astri e Oroscopo di ...

L'Oroscopo di domani 25 ottobre e classifica : Toro a dieta - bene l'amore per Pesci : L'oroscopo di domani, venerdì 25 ottobre 2019, è pronto a rivelare che tipo giornata sarà. Siamo alle porte del weekend ed anche questa settimana sta volgendo al termine. Nell'aria si respira tensione, passione, dubbi e svaghi. Qualcuno si ritroverà a riflettere su quello che c'è da fare mentre altri si prenderanno una bella pausa rigenerante. Approfondiamo leggendo le previsioni del giorno per ciascun segno zodiacale con annessa ...

Oroscopo 24 ottobre : Ariete deve evitare polemiche nel lavoro - Pesci confusi : Una nuova giornata è in arrivo per tutti i dodici segni zodiacali. Scopriamo dunque nel dettaglio le previsioni astrologiche relativamente al lavoro, all'amore e alla salute di giovedì 24 ottobre 2019. Previsioni astrali del 24 ottobre per tutti i segni zodiacali Ariete: giornata interessante, anche se potreste vivere dei momenti di tensioni in campo amoroso. Nel lavoro se ci sono dei disguidi, evitate di alzare la voce e di fare polemiche, ...

Oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre : chiarimenti per Acquario - Pesci emotivo : L'Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre prevede un Gemelli alla ricerca di nuovi amori, mentre il Cancro potrebbe perdere la pazienza. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi ha stretto dei legami saldi in amore potrà sentirsi maggiormente forte e sicuro. Le coppie che hanno dei progetti da tempo, potranno programmarli senza problemi. Chi ha fatto una proposta in ambito ...

Oroscopo del weekend dal 25 al 27 ottobre : grintoso il Leone - nervosi i Pesci : Il mese di ottobre sta giungendo al termine, ma le previsioni dell'Oroscopo non terminano e continuano a portare consigli. Il weekend in arrivo, compreso fra venerdì 25 e domenica 27 ottobre, ad esempio, vede un segno come il Leone prodigarsi nel lavoro e riuscire nei suoi intenti grazie al proprio carisma ed alla grinta, così come lo Scorpione si mostra pronto a fare nuove conquiste e ricevere non poche sorprese in ambito sentimentale. I Pesci, ...

Oroscopo - classifica sull'amore di novembre : Scorpione trasgressivo - Pesci galante : Nel mese di novembre troviamo Venere, dapprima in Sagittario cambiare domicilio spostandosi il 26 in Capricorno, dove permarranno Plutone e Saturno, mentre il Sole passerà dal segno dello Scorpione a quello del Sagittario, dove si trova anche Giove. Urano permarrà sui gradi del Toro come Nettuno stabile in Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro. Favorevoli le previsioni di novembre per Scorpione e Pesci ma meno concilianti per Acquario ed Ariete. Sul ...