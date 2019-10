Oroscopo Acquario | novembre | il favore di Giove potrebbe portare successi sul lavoro

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Con il mese di ottobre che sta ormai volgendo al termine, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno dell’per quanto riguarda l’amore, ile la salute nel mese di. Dopo un momento sottotono che ha riguardato tanto l’amore, quanto il fisico e l’ambito lavorativo, finalmente l’si prepara ad un buon recupero. Già a partire dalle prime giornate del nuovo mese sarà possibile risolvere le problematiche nate in ambito sentimentale e ritrovare l’armonia con il partner. In ambito lavorativo arriveranno delle soluzioni, tuttavia sarà bene non farsi carico di troppe responsabilità. Anche per il fisico è un buon momento, ma sarà bene non abusare della forma ritrovata. Ecco, di seguito, l’completo del mese di2019 per il segno dell’, con previsioni astrologiche su amore,e salute. Previsioni ...

