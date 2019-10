Operai Eni morti per malattie cardiache | i pm di Gela e Palermo indagano per omicidio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) L’ipotesi su cui i magistratiè dicolposo. Le procure diper capire perché sonoduein servizio all’Eni in raffinerie irachene. I due lavoratori sono deceduti all’improvviso per problemi cardiaci. “Parlare di giallo è assolutamente prematuro – dice però il procuratore diFernando Asaro -. Non sappiamo neppure se i dueabbiano lavorato insieme”. L’inchiesta suiapparentemente sani nasce dalle denunce dei familiari. La notizia era stata anticipata oggi da La Repubblica. Rosaria Greco, moglie di Filippo Russello, morto a 36 anni 8 giorni fa per un infarto, mentre pedalava con la sua bici sulla-Licatasi, si è rivolta ai pm gelesi. “Voglio conoscere la verità, capire com’è possibile che un uomo di 36 anni, sano e pieno di vita, che faceva palestra, ballo, ciclismo, visitato da tanti ...

