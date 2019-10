OnePlus 8 e 8 Pro previsti per il Q2 2020 con specifiche al top

Non vi piacerà sapere come e quando Android 10 arriverà sul OnePlus 7 Pro 5G : OnePlus conferma che Android 10 sul OnePlus 7 Pro 5G arriverà non prima del Q1 del 2020 L'articolo Non vi piacerà sapere come e quando Android 10 arriverà sul OnePlus 7 Pro 5G proviene da TuttoAndroid.

Debutto vicino per il Cushion Bumper Case - nuovo accessorio (molto protettivo) di OnePlus 7T : Se si vuole proteggere OnePlus 7T con un accessorio originale, ad oggi le possibilità sono limitate alle classiche cover che OnePlus ha sempre offerto L'articolo Debutto vicino per il Cushion Bumper Case, nuovo accessorio (molto protettivo) di OnePlus 7T proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7T Pro è già scontato da MediaWorld con gli X-Days - ed è in buona compagnia : MediaWorld lancia le nuove offerte degli X-Days, che saranno valide solo online fino al 3 novembre con consegna standard gratuita: scopriamo insieme tutti gli sconti riguardanti smartphone, tablet Android e wearable. L'articolo OnePlus 7T Pro è già scontato da MediaWorld con gli X-Days, ed è in buona compagnia proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro si aggiornano in beta con un mucchio di novità : OnePlus comunica la disponibilità di un nuovo aggiornamento beta per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, i suoi ormai ex-top di gamma, contraddistinto dalla versione Open beta 4. L'articolo OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro si aggiornano in beta con un mucchio di novità proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7T e 7T Pro si aggiornano con alcuni miglioramenti alla fotocamera frontale : OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro si aggiornano in versione stabile alla OxygenOS 10.0.4. L'articolo OnePlus 7T e 7T Pro si aggiornano con alcuni miglioramenti alla fotocamera frontale proviene da TuttoAndroid.

Foto e specifiche del OnePlus 8 Pro : informazioni riservate : Sono stati da poco presentati i OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro, ma già si parla di OnePlus 8 Pro. Come riportato in esclusiva da '91mobiles.com', il prossimo flagship del produttore cinese dovrebbe essere il primo smartphone della società a montare una Fotocamera posteriore quadrupla disposta in senso verticale ed avente un sensore distaccato dal resto del comparto e collocato al di sopra del sensore 3D ToF. Il sensore dovrebbe occuparsi di ...

Questo è OnePlus 8 Pro - con specifiche tecniche e tante immagini : Un nuovo set di render ufficiali del nuovo OnePlus 8 Pro mostrano le sue caratteristiche generali ed il probabile prezzo di lancio L'articolo Questo è OnePlus 8 Pro, con specifiche tecniche e tante immagini proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro sono disponibili in Italia a partire da oggi : ecco dove acquistarli : I nuovi OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro sono ufficialmente disponibili all'acquisto in Italia a partire da oggi, ecco dove potete già acquistarli. L'articolo OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro sono disponibili in Italia a partire da oggi: ecco dove acquistarli proviene da TuttoAndroid.

OnePlus ha una risposta per tutti : ecco tutti i segreti di OnePlus 7T Pro e 7T : OnePlus sul proprio forum ha lanciato il classico AMA tramite cui gli utenti hanno lasciato alcune domande sul OnePlus 7 e il OnePlus 7T Pro L'articolo OnePlus ha una risposta per tutti: ecco tutti i segreti di OnePlus 7T Pro e 7T proviene da TuttoAndroid.

La fotocamera di OnePlus 7 Pro migliora il suo punteggio di DxOMark : Lo staff di DxOMark ha deciso di aggiornare il punteggio assegnato durante la recensione di OnePlus 7 Pro, aggiungendo nuovi approfonditi test L'articolo La fotocamera di OnePlus 7 Pro migliora il suo punteggio di DxOMark proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7T contro OnePlus 7T Pro - cosa cambia tra i due? (video confronto) : OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro sono molto simili ma hanno prezzi diversi, ecco perché. L'articolo OnePlus 7T contro OnePlus 7T Pro, cosa cambia tra i due? (video confronto) proviene da TuttoAndroid.

Perché OnePlus 7T Pro non ha una versione 5G? Ce lo spiega Pete Lau : Perché OnePlus ha preferito lasciare un solo smartphone 5G sul mercato, evitando di lanciare una variante 5G di OnePlus 7T Pro? Ce lo spiega direttamente Pete Lau, CEO e co-fondatore della casa cinese. L'articolo Perché OnePlus 7T Pro non ha una versione 5G? Ce lo spiega Pete Lau proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7T Pro - l’edizione limitata McLaren ha già vinto la sua gara : L’esclusività ha un prezzo che bisogna essere disposti a spendere, ma l’idea di un telefono “diverso” in un universo di cellulari ormai omologati può trovare i suoi estimatori. È su questo elemento che punta OnePlus per convincere i consumatori, seducendoli con il nuovo 7T Pro firmato McLaren. Dopo l’esperimento fatto l’anno scorso con il modello precedente, la limited edition è stata confermata anche per questo dispositivo. Il prodotto vestito ...