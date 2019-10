Olimpia Milano | asta benefica con le maglie autografate dai giocatori per Il Sorriso dei

LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano - Eurolega basket in DIRETTA : esame di maturità tedesco per i lombardi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Alba Berlino e Olimpia A|X Armani Exchange Milano, valido per la quinta giornata di Eurolega 2018-2019. Per la prima volta in questa stagione si affronta un doppio turno nella massima manifestazione europea per club: tutti i 18 club impegnati torneranno in campo, infatti, giovedì e venerdì per il sesto ...

Alba Berlino-Olimpia Milano in tv oggi - Eurolega basket : orario d’inizio e su che canale vederla : Primo doppio turno dell’Eurolega 2019-2020 in arrivo questa settimana, e l’Olimpia Milano lo comincia in trasferta a Berlino, contro l’Alba. Società storica del basket tedesco, l’Alba Berlino nella passata stagione è stata l’eterna seconda, in Bundesliga, in Coppa di Germania e in EuroCup. Finora ha vinto soltanto in casa contro lo Zenit San Pietroburgo all’esordio, ma ha un roster di discreta qualità, con il ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano vuole calare il poker in casa dell’Alba Berlino : Dopo i successi di venerdì al forum contro il Fenerbahce e di domenica al PalaEur contro la Virtus Roma, l’Olimpia Milano torna in campo già domani, per la terza partita in sei giorni, sul campo dell’Alba Berlino. Si gioca la quinta manche di Eurolega e i meneghini, dopo tre successi consecutivi, vorranno calare il poker su un campo certamente difficile, ma non insuperabile. Milano sta vivendo un buon momento di forma, soprattutto in ...

Basket – ‘Eleven for ever’ - l’Olimpia Milano ritira la maglia numero 11 di Dino Meneghin : L’Olimpia Milano ha proclamato la ‘Dino Meneghin Night’: il prossimo 19 novembre verrà celebrata la carriera di Dino Meneghin e verrà ritirata la sua maglia numero 11 Il prossimo 19 novembre il Mediolanum Forum di Milano ospiterà una grande serata di sport. Non solo lo spettacolo dell’Eurolega con la sfida al Maccabi Tel Aviv, ma anche la celebrazione della carriera di Dino Meneghin. Il club lombardo ha infatti ...

Olimpia Milano-Barcellona - Eurolega basket 2019 : programma - orari e tv : E’ arrivato il momento della settimana con il doppio impegno europeo per l’Olimpia Milano. Martedì la squadra di Ettore Messina sarà a Berlino per far visita all’Alba, ma l’attesa è tutta per la super sfida di venerdì sera del Forum. Infatti l’Armani Exchange se la vedrà con il fortissimo Barcellona. Milano è reduce da una fantastica vittoria in casa contro il Fenerbahce e, dopo la sconfitta all’esordio con il Bayern Monaco, ha ...

Alba Berlino-Olimpia Milano - Eurolega basket 2019 : programma - orari e tv : Domani (martedì 29 ottobre) l’Olimpia Milano tornerà in campo in Eurolega. La squadra meneghina andrà alla ricerca del poker, dopo i successi conseguiti nelle ultime tre partite, in casa dei tedeschi dell’Alba Berlino. Giocare in trasferta, ovviamente, non è mai facile, ma i teutonici, che al momento hanno un record di una vittoria e tre sconfitte nella massima competizione continentale, sono un avversario decisamente più abbordabile ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Milano gladiatoria a Roma! L’Olimpia batte 73-79 la Virtus Roma : Milano finalmente dimostra anche in Italia di essere una squadra vera. Nel match che ha aperto la domenica di Serie A, infatti, è arrivata una solidissima vittoria sul campo difficile della Virtus Roma, oggi spinta da 7591 anime (mai così dal 2008). Una partita per lo più comandata dai padroni di casa che Milano riesce a riprendere tra le mani andando oltre quelle che sono le reali difficoltà e con un ultimo periodo di grande maestria. MVP della ...

Serie A Basket – L’Olimpia Milano torna a vincere : Tarczewski e Micov stendono Roma : Vittoria in trasferta per L’Olimpia Milano nella sesta giornata di Serie A: Tarczewski e Micov firmano 15 punti a testa nella vittoria su Roma Dopo le vittorie di Trento, Bologna e Venezia negli anticipi del sabato, la sesta giornata della Serie A di Basket prosegue con la prima sfida della domenica fra Roma e Milano. Dopo il successo casalingo in Eurolega sul Fenerbahce, L’Olimpia Milano torna a vincere anche in campionato interrompendo ...

LIVE Virtus Roma-Olimpia Milano 58-62 - Serie A basket in DIRETTA : Rodriguez e Micov guidano la rimonta meneghina. Milano avanti con ancora un quarto da giocare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-66 Della Valle! Nuovo +4 Milano. 62-64 Micov da due! 62-62 Baldasso! Parità per Roma. 60-62 Alibegovic apre le marcature nell’ultimo quarto. Finisce qua il 3/4. Incredibile rimonta di Milano. 58-62 BOMBA DI Rodriguez ALLO SCADERE! Massimo vantaggio Milano 58-59 Tarczewski concretizza un gioco da tre punti e Milano è avanti. 58-56 Roma di nuovo avanti con Buford. 56-56 Bomba della ...

LIVE Virtus Roma-Olimpia Milano 43-30 - Serie A basket in DIRETTA : i capitolini sono scatenati e a fine primo tempo guidano con 13 punti di vantaggio sui meneghini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il primo tempo sul risultato di 43-30 per i padroni di casa. 43-13 El Chacho con due liberi, -13. 43-28 Moore da tre con l’aiuto del tabellone! 40-28 1/2 ai liberi per Tarczewski. 40-27 Milano a -13 con un libero di Nedovic. 40-26 Tarczewski da sotto. 40-24 Jefferson dal post, +16 Virtus, time out Messina. 38-24 Buford con la bomba! 35-24 Nuovo -11 Milano. 35-22 Jefferson dal ...

LIVE Virtus Roma-Olimpia Milano 29-16 - Serie A basket in DIRETTA : la squadra della capitale domina i meneghini nel primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-26 Tarczewski da sotto. 40-24 Jefferson dal post, +16 Virtus, time out Messina. 38-24 Buford con la bomba! 35-24 Nuovo -11 Milano. 35-22 Jefferson dal post. 33-22 Micov col jumper da pochi metri al canestro. 33-20 1/2 ai liberi di Mack. 33-19 Due punti in penetrazione di Mack. 33-17 Ancora due punti per Roma. 31-17 1/2 ai liberi per Micov. 31-16 Pini apre le marcature nel 2/4. Finisce il ...