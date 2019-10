Ok del Comune di Milano al nuovo stadio a San Siro | ma con 16 paletti E il Meazza non si

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 29 ottobre 2019) Dopo tre ore di discussione, il Consiglio Comunale didice sì a Inter e Milan per la costruzione dela San, ma con molte condizioni da rispettare. 27 i voti favorevoli (tutti della maggioranza, compreso il sindaco Sala), 11 i contrari e 7 gli astenuti. Iposti ai due club sono 16. Due sono più tosti degli altri. Innanzitutto, il vecchionon dovrà essere abbattuto. Deve continuare a vivere. Non come secondo, ma dovrà diventare una sorta di cittadella dello sport, come si legge nel documento di approvazione, “anche immaginando nuove e rinnovate funzioni come il calcio femminile, i settori giovanili, concerti, spettacoli culturali” Inoltre, il PGT non potrà avere l’indice di cementazione presente nei progetti dei club, pari allo 0,62, ma quello già approvato da Palazzo Marino, di 0,35. I consiglieri chiedono che venga reso minimo ...

