Ocean Viking | si sblocca la situazione | sbarcherà a Pozzallo

(Di martedì 29 ottobre 2019) Si è finalmenteta ladi stallo legata al destino della, nave delle ong Medici Senza Frontiere e Sos Méditerranée che si trova in mare da 11 giorni con a bordo 104 persone (41 i bambini) salvate nella zona sar di competenza libica. Come annunciato dal Viminale, la nave(Ragusa) e 70 dei migranti a bordo verranno subito ricollocati in Francia e Germania: "si è appena conclusa la procedura di ricollocazione degli stessi in base al pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta. Francia e Germania, in particolare, accoglieranno 70 migranti".La nave arriverà nel porto di"tra stanotte e domani mattina", come ha spiegato il Sindaco Roberto Ammatuna: "Non conosco l'orario esatto di attracco però so che è già in viaggio pere noi siamo qui ad accoglierla". Il Sindaco, eletto con il sostegno di una lista civica di ...

