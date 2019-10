Ocean Viking | dopo 11 giorni ancora nessun porto per i 104 migranti a bordo | l’Italia non

Migranti - dopo 11 giorni ancora nessun porto per 104 a bordo di Ocean Viking : l’Italia non risponde : La nave Ocean Viking, con a bordo 104 Migranti (tra cui 41 minori e due donne incinte) è ancora in mare in attesa di un porto sicuro. Ma dopo 11 giorni ancora non è arrivata risposta né da Malta né dall'Italia. Attende indicazioni per lo sbarco in un porto sicuro anche la Alan Kurdi, con a bordo 90 persone soccorse tre giorni fa.Continua a leggere

Migranti - in 104 sulla Ocean Viking da dieci giorni. La ong : “Dateci un porto sicuro”. Altri 90 sulla Alan Kurdi : La Ocean Viking in mare da 10 giorni con 104 Migranti salvati. La Alan Kurdi con Altri 90 soccorsi nella giornata di sabato 26. E nessun porto sicuro assegnato dal ministero dell’Interno guidato da Luciana Lamorgese. Nonostante entrambe le navi lo abbiano chiesto all’Italia. E la Commissione europea che fa sapere di essere pronta ad intervenire ma di non aver ricevuto per ora da Roma alcuna richiesta di occuparsi di trovare Paesi ...

Sos Mediterranée - le foto della nave Ocean Viking in mare da 10 giorni : Il 18 ottobre scorso la nave ha soccorso 104 migranti a largo della Libia ma non è ancora riuscita a portarli a terra. Italia e Malta hanno detto "no" all'attracco dell'imbarcazione. A bordo ci sono due donne incinte e 41 minori

Ocean Viking 10 giorni in mare : “Ue consenta sbarco migranti”. +Europa : “Lamorgese assegni porto” : La "prolungata e inutile permanenza in mare" della Ocean Viking, senza un porto da 10 giorni, "deve finire": ai migranti, tra cui 41 minori e 2 donne incinte, deve essere consentito "con urgenza" lo sbarco. Lo chiedono all'Ue Sos Mediterranee e Msf, le Ong che gestiscono la nave che il 18 ottobre ha salvato 104 persone a 50 miglia dalla Libia. La Ocean Viking ha chiesto piu' volte un porto di sbarco all'Italia e a Malta senza ricevere risposta, ...

Migranti - Ocean Viking in mare da 10 giorni. L'appello della Ong : "Ue ci assegni un porto sicuro" : A bordo ci sono 104 persone, 41 bambini: i più piccoli hanno due e dodici mesi. L'Italia ha ignorato la sua richiesta

Ocean Viking chiede un porto italiano per far sbarcare 104 naufraghi : Il 18 ottobre, la Ocean Viking ha soccorso 104 persone da un gommone in difficoltà, a 50 miglia nautiche dalla costa libica. Il barcone era stato avvistato col binocolo dalla nave. Sos Mediteranee e Medici senza frontiere chiedono a un’ampia coalizione di Stati europei di facilitare urgentemente l’assegnazione di un porto alla Ocean Viking e avviare finalmente un meccanismo di sbarco prevedibile e coordinato, come discusso a inizio ottobre ...

Migranti - ong : un porto per Ocean Viking : 10.15 Sos Mediterranée e Medici senza Frontiere chiedono "a un'ampia coalizione di Stati europei di facilitare urgentemente l'assegnazione di un porto alla Ocean Viking e avviare finalmente un meccanismo di sbarco coordinato, come discusso al vertice di Lussemburgo". La Ocean Viking è ancora bloccata in mare, in attesa di un luogo sicuro dove sbarcare i 104 naufraghi soccorsi al largo della Libia dieci giorni fa. Tra loro due donne incinte, ...

C’è un nuovo caso Ocean Viking : Dieci giorni fa nave di Medici Senza Frontiere ha soccorso 104 migranti ma il governo italiano non ha ancora reso disponibile un porto, come ai tempi di Salvini

Migranti - Ocean Viking da 10 giorni in mare. L’appello delle Ong : “Chiediamo all’Ue un porto sicuro” : Mentre la nave Ocean Viking rimane da ormai 10 giorni bloccata nel Mediterraneo con 104 naufraghi a bordo, fra cui due donne incinte e 41 minori, Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere lanciano un appello in cui chiedono agli Stati Ue di "facilitare urgentemente l’assegnazione di un porto sicuro e avviare finalmente un meccanismo di sbarco prevedibile e coordinato".Continua a leggere

Due Ong chiedono un porto sicuro per i migranti della Ocean Viking : Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere chiedono ad un'ampia coalizione di Stati europei di "facilitare urgentemente l'assegnazione di un porto alla Ocean Viking" e "avviare finalmente un meccanismo di sbarco prevedibile e coordinato, come discusso a inizio ottobre durante il vertice di Lussemburgo". La Ocean Viking, nave di soccorso gestita in collaborazione dalle due Ong, è ancora bloccata in mare, in attesa di sbarcare i 104 naufraghi ...

Migranti : Sos Med e Msf a Ue - 'Assegnare con urgenza porto a Ocean Viking' (2) : (Adnkronos) - "Mentre la Ocean Viking è bloccata in mare, questo fine settimana ci sono stati nuovi casi di barche in difficoltà nel Mediterraneo centrale, con due soccorsi condotti da navi umanitarie, tra cui un soccorso critico della Alan Kurdi in un contesto di confusione tra le autorità competen

Migranti : Sos Med e Msf a Ue - 'Assegnare con urgenza porto a Ocean Viking' : Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere (MSF) chiedono "a un’ampia coalizione di Stati europei di facilitare urgentemente l’assegnazione di un porto alla Ocean Viking e avviare finalmente un meccanismo di sbarco prevedibile e coordinato, come discusso a inizio ottobr

Migranti - le ong spina nel fianco del Governo (che fa finta di non vedere la Ocean Viking) : Il neo ministro dell'interno Lamorgese apre un dialogo ma da cinque giorni costringe in mare cento Migranti salvati dalla...

Ocean Viking : “I migranti soccorsi ci raccontano storie terribili. Non li riporteremo mai indietro” : "Attualmente l’unica domanda che i 104 migranti soccorsi ci pongono tutto il tempo è: “Perché siamo fermi qui? Che cosa succederà?”. Noi rispondiamo che non torneremo indietro, che li porteremo in Europa, ma stiamo aspettando una risposta da parte dell’autorità. La situazione a bordo è frustrante e moralmente non ci aiuta per niente: ci serve un porto sicuro per queste persone": queste le parole degli attivisti sulla nave Ocean Viking, ...