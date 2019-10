Nuove AirPods | presentate ieri le cuffie con riduzione del rumore

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Nonostante siano passate poche settimane dalla presentazione dei nuovi iPhone, l'azienda di Cupertino non si ferma ed immette sul mercato un nuovo prodotto, lePro. Questewireless erano già state portate alla luce dalla beta di iOS 13.2 e ora sono diventate ufficiali, con un nuovo design efunzioni.Pro Lewireless di Apple sono statea Cupertino e sono le primein grado di eliminare ildi fondo. Infatti queste, hanno integrata la cancellazione del, ovvero una caratteristica che consente di eliminare qualsiasidi fondo, grazie anche ad un nuovo design in-ear definito da apple leggero e comodo. Ogni auricolare è dotato di tre cuscinetti morbidi in silicone, di tre grandezze diverse, piccolo, medio e grande, che l'utente può selezionare in base alla propria esigenza, che non scivolano ...

infoitscienza : Airpods Pro ufficiali: le nuove cuffie sono finalmente disponibili - AppleNews_it : RT @GabrieleSpago: Per fortuna ho aspettato 7 mesi prima di prendere le AirPods di 2gen. Sapevo sarebbero uscite quelle nuove prima di nata… - lowvatow : sono uscite le nuove airpods pro mi trema il culo le voglio subito -