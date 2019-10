Nuova scoperta | la culla dell' umanità si troverebbe nell' attuale Botswana

Scoperta una Nuova specie di insetti - si chiamerà Greta come l’attivista : “Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza” : Mentre studiava le Ptiliidae, una famiglia di coleotteri molto piccoli, il ricercatore Michael Darby, socio scientifico del Natural History Museum di Londra, si è imbattuto in una nuova specie e ha deciso di darle il nome della giovane attivista svedese per il clima Greta Thunberg. Il Nelloptodes Gretae. La dedica del ricercatore è un attestato di stima: “Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza”. La specie appartiene a un ...