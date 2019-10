Nuoto | l’Italia verso gli Europei in vasca corta 2019 | tanti protagonisti e speranze di

Nuoto - Europei 2022 : Roma tra le candidate. L’Italia deve battere la concorrenza di Russia e Germania : Gli Europei 2022 di Nuoto potranno essere ospitati dall’Italia. Nella riunione odierna a Dublino, la LEN ha accetta la candidatura di Roma come città ospitante della 35esima edizione della manifestazione continentale. Adesso l’Italia dovrà battere la concorrenza di Russia e Germania. Roma è stata anche l’ultima città italiana ad ospitare gli Europei nel lontano 1983, mentre per due volte i Mondiali nel 1994 e 2009. In ...

Nuoto - Virginia Raggi loda Simona Quadarella : “E’ un orgoglio per Roma e per l’Italia!” : Simona Quadarella ha iniziato la sua preparazione in vista dell’evento clou del proprio quadriennio in piscina, ovvero le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurra, oro e argento mondiali nei 1500 e negli 800 stile libero a Gwangju (Corea del Sud), vuol chiudere il cerchio nel migliore dei modi, proiettandosi a quel che sarà con grande impegno e determinazione. L’italiana, come rivela l’Ansa, ha incontrato in Campidoglio a Roma ...

PallaNuoto - i convocati dell’Italia. Primo raduno per il Settebello campione del mondo di Sandro Campagna : I campioni del mondo del Settebello si riuniscono del Primo raduno della nuova stagione: la pausa della Serie A1 permette al CT Sandro Campagna di tornare al lavoro con la Nazionale di Pallanuoto maschile, che si ritroverà a Verona da giovedì 10 a sabato 19 ottobre. Di seguito l’elenco completo dei 18 convocati dell’Italia: Jacopo Alesiani, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo e Niccolò Figari (AN Brescia) Michael Bodegas ...

La Champions League del Nuoto ed il rischio che l’Italia non partecipi a Tokyo 2020 : il parere di Federica Pellegrini : Federica Pellegrini dalla nuova avventura in ISL alle Olimpiadi di Tokyo 2020: le sensazioni della campionessa italiana E’ tutto pronto per la nuova competizione di nuoto, la Isl, International Swimming League, che scatterà il 5 e 6 ottobre ad Indianapolis. Per l’Italia ci sarà in vasca la Divina, Federica Pellegrini: “inizia come un esperimento, ma sarà il futuro del nuoto perché è una gara spettacolare. Sarà un ...

Nuoto Salvamento - Europei Riccione 2019. L’Italia chiude con due ori dalla spiaggia : Si chiude con due medaglie d’oro l’avventura delL’Italia ai Campionati Europei di Salvamento di Riccione. Una storica, perchè ottenuta nella staffetta Ocean mixed Lifesaver, dove entrano in gioco gli attrezzi come tavola e canoa dove noi storicamente non siamo fortissimi. I protagonisti dell’impresa sono Daniele Sanna a Nuoto, Samantha Ferrari a tavola, una stupenda Vittoria Borgnino a canoa e lo sprint di Niciarelli che tiene a bada ...

Nuoto Salvamento - Europei Riccione 2019. L’Italia si chiude con due ori dalla spiaggia : Si chiude con due medaglie d’oro l’avventura delL’Italia ai Campionati Europei di Salvamento di Riccione. Una storica, perchè ottenuta nella staffetta Ocean mixed Lifesaver, dove entrano in gioco gli attrezzi come tavola e canoa dove noi storicamente non siamo fortissimi. I protagonisti dell’impresa sono Daniele Sanna a Nuoto, Samantha Ferrari a tavola, una stupenda Vittoria Borgnino a canoa e lo sprint di Niciarelli che tiene a bada ...

Nuoto Salvamento - Europei 2019 Riccione. Iniziano le gare : l’Italia punta al massimo : Con il saluto delle autorità di Riccione sono iniziati ufficialmente gli Europei 2019 di Salvamento. In realtà la categoria Master é già in gara da martedì, come di consueto, e oggi termineranno le loro fatiche. Si tratta di un evento che apre un biennio dove Riccione sarà la capitale del Salvamento mondiale. L’anno prossimo infatti si terranno qui in Italia i Mondiali, che tornano nella penisola dopo l’edizione di Viareggio 2004 (curiosamente ...

Mondiali di Nuoto paralimpico - l’Italia vince per la prima volta : conquistate 50 medaglie : Venti ori, 18 argenti e 12 bronzi. Con 50 medaglie complessive l’Italia vince, per la prima volta, i Mondiali di nuoto paralimpico di Londra 2019, appena conclusi. Superati i team di Russia, Gran Bretagna, Ucraina, Cina e Stati Uniti, grazie ai titoli conquistati nell’ultimo giorno di gare. Un successo storico per la nostra nazionale. Stella di questi Mondiali è Simone Barlaam che chiude il medagliere italiano con l’oro nella ...

Nuoto paralimpico - l’Italia è campione del mondo : Un risultato storico per l'Italia dello sport. La nostra rappresentativa ha vinto per la prima volta i Campionati mondiali di Nuoto paralimpico, andati in scena a Londra. Una vittoria eccezionale per i portacolori azzurri che hanno chiuso la rassegna iridata con 50 medaglie, di cui ben 20 d'oro, superando Russia, Gran Bretagna, Ucraina, Cina e Stati Uniti. Decisiva per l'Italia l'ultima giornata di gare in cui sono arrivate 5 medaglie d'oro, un ...

Nuoto paralimpico - Mondiali 2019 : l’Italia chiude con il botto e fa la storia! Azzurri primi nel medagliere : L’Italia che emoziona, l’Italia che fa la storia all’Aquatics Centre di Londra (Gran Bretagna), sede dell’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto paralimpico. Nella vasca britannica gli atleti del Bel Paese hanno concluso la loro avventura inglese con il botto, terminando in vetta al medagliere di questa competizione iridata con 20 ori, 18 argenti e 12 bronzi. 50 le medaglie conseguite, a precedere i padroni di casa della ...

Nuoto - Mondiali Paralimpici 2019. Pioggia d’oro sugli azzurri : quattro trionfi e altro record mondiale per Barlaam! Per l’Italia anche quattro argenti e un bronzo : Una giornata da sogno, come quelle che l’Italia del Nuoto si sta abituando a vivere nelle vasche di mezzo mondo. La seconda sessione di gare del mondiale Paralimpico di Londra regala altri nove podi, dopo gli otto della giornata inaugurale, con quattro successi che portano la firma di Francesco Bocciardo, Simone Barlaam (al secondo record mondiale in due giorni), Arjola Trimi e Carlotta Gilli. A completare il bottino azzurro anche quattro ...

Nuoto - Mondiali Paralimpici Londra 2019. E’ pioggia d’oro sugli azzurri : quattro trionfi e altro record mondiale per Barlaam! Per l’Italia anche quattro argenti e un bronzo : Una giornata da sogno, come quelle che l’Italia del Nuoto si sta abituando a vivere nelle vasche di mezzo mondo. La seconda sessione di gare del mondiale Paralimpico di Londra regala altri nove podi, dopo gli otto della giornata inaugurale, con quattro successi che portano la firma di Francesco Bocciardo, Simone Barlaam (al secondo record mondiale in due giorni), Arjola Trimi e Carlotta Gilli. A completare il bottino azzurro anche quattro ...

Nuoto - Mondiali Paralimpici Londra 2019. L’Italia parte forte con tre ori e otto podi. Oggi tante carte da medaglia per gli azzurri : Tre ori, due argenti e tre bronzi. L’acqua delle grandi manifestazioni internazionali di Nuoto è sempre più azzurra e l’avvio dei World Para Swimming Allianz Championships all’Aquatics Center di Londra ne è la conferma. L’Italia sale otto volte sul podio e uno dei tre trionfi azzurri è accompagnato anche da un prestigioso record del mondo: risultati che fanno stravedere in prospettiva Tokyo 2020. Il risultato più ...