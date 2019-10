Notizie del giorno – Novità sull’infortunio di Pjanic | Ribery stangato | l’iniziativa del

Dal Granada al Monchengladbach - è la stagione delle grandi sorprese? Buone Notizie (Champions) per Juve e Napoli : Quante sorprese nei maggiori campionati europei in questo inizio di stagione. Non accade spesso che squadre come Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco venissero tutte scalzate in classifica da piccole interessanti realtà come Granada e Borussia Monchengladbach. E anche in Italia ed Inghilterra c’è poco da scherzare, Atalanta e (nuovamente) Leicester sono entrambe al terzo posto pronte a graffiare. La favola diventata leggenda del ...

Notizie Napoli - infortunio Malcuit : si teme la rottura del crociato : Notizie Napoli, infortunio Malcuit: si teme la rottura del crociato Notizie Napoli infortunio Malcuit| Kevin Malcuit è uscito per infortunio durante il match tra SPAL e Napoli, il terzino francese è parso subito dolorante al momento della sostituzione. Il club partenopeo ha annunciato che si è trattato di un trauma distorsivo al ginocchio destro, oggi sono previsti ulteriori esami a Villa Stuart per delineare la gravità ...

Ultime Notizie Roma del 28-10-2019 ore 08 : 45 : Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione Vittoria storica per il centro-destra alle elezioni regionali in Umbria il centro-destra strappa alla sinistra Delle roccaforti Rosse stanziando i giallorossi di 20 punti la candidata del centrodestra Donatella Tesei diventa così la nuova Presidente della ...

Notizie del giorno – Le ultime di calciomercato - le accuse a Balotelli - malore per Palomino : LE ultime DI calciomercato – La Serie A è concentrata sulla giornata di campionato ma a tenere banco è anche il calciomercato, le dirigenze del massimo torneo italiano non hanno intenzione di farsi trovare impreparate e per questo motivo sondano il mercato alla ricerca di occasioni per rinforzare le rose in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. Ecco tutte le trattative delle ultime ore nel dettaglio. INTER – Dopo il ...

Le Notizie di scienza della settimana : Il computer quantistico di Google, un algoritmo sanitario razzista, i movimenti della mosca, crisi climatica e buco dell’ozono: l’attualità scientifica. Leggi

Notizie del giorno – Festino a luci rosse dopo Inter-Juve - paura per Higuain : Festino A luci rosse dopo Inter-Juve – Emergono dettagli clamorosi dopo la partita di campionato tra Inter e Juventus, partita andata in scena il 6 ottobre a San Siro, 1-2 il risultato finale per la squadra di Maurizio Sarri grazie ai gol di Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, per la squadra di Antonio Conte gol del momento pareggio di Lautaro Martinez su calcio di rigore. Nel frattempo emerge uno scandalo clamoroso, la notizia è stata ...

Notizie del giorno – Tutti i nomi ‘da 300 milioni’ per la Juve - la rivelazione di Chiellini : Tutti I nomi ‘DA 300 MILIONI’ PER LA Juve – Con l’approvazione dell’aumento di capitale, in casa Juve si pensa in grande e si sognano altri colpi alla Cristiano Ronaldo o alla De Ligt. Un tesoretto da 300 milioni che potrà arricchire ulteriormente le ambizioni di un club ormai al top a livello europeo. Juventus, tesoretto sul mercato dopo l’aumento di capitale: Tutti i nomi da sogno per il futuro [FOTO] LA ...

Giuseppe Conte - fonti della Lega : "Nuove Notizie da Washington". E anche il Pd pensa ad archiviare il premier : I dubbi sugli incontri tra Giuseppe Conte e il ministro della Giustizia americano, William Barr, stanno mettendo a repentaglio la poltrona del premier. Un'ipotesi sempre più avvalorata sia da destra che da sinistra. D'altronde l'audizione al Copasir (in riferimento al coinvolgimento di Conte sul cas

Notizie del giorno – Ronaldo chiede cessione di un compagno - il motivo dell’esultanza di Mertens : CRISTIANO Ronaldo ‘FA’ IL MERCATO DELLA JUVE – Clamorose novità arrivano direttamente dalla Spagna, secondo quanto riporta Don Balon Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto la cessione di Khedira, una notizia che se confermata avrebbe del clamoroso. Non è un mistero l’importanza del portoghese anche a livello decisionale sul fronte calciomercato ma è da valutare il motivo di quest’eventuale richiesta forse per poi tentare ...

Fake - la fabbrica delle Notizie : LaPresse su Canale Nove - la verità dietro le bufale : Fake news, debunking, fact-checking. Le sfide del giornalismo contemporaneo sono riassunte da queste tre parole: riuscire a farsi largo tra il rumore di fondo della produzione di notizie false, grazie all’attività di 'smascheratori' di bufale che operano con autorevolezza al controllo di fonti, noti

Le Notizie del giorno (ore 9.30) : MANOVRA: IL GOVERNO REPLICA ALLE OSSERVAZIONI UE Prevista in mattinata la pubblicazione del testo sul sito del Mef. La Commissione imputa all'Italia la mancata riduzione del debito per il 2020. Gualtieri: va ridotto in modo graduale e sostenibile. RUSSIAGATE: CONTE SI DIFENDE E ATTACCA SALVINI, NON SI PLACA LA POLEMICA Il premier mette al riparo gli 007 italiani, "Acclarata la loro estraneità", e chiede al leader del Carroccio di chiarire ...

Le Notizie del giorno – Calciatore arrestato - svolta sul futuro di Ibra e le ultime di calciomercato : Le notizie del giorno – Il Napoli vuole Ibrahimovic, questo è sicuro. A confermarlo è Aurelio De Laurentiis: “Potrebbe essere un desiderio vederlo in azzurro più che una suggestione – ha detto – ma dipende da lui e non da me. E’ soprattutto un amico, l’ho conosciuto a Los Angeles perché eravamo nello stesso albergo a Beverly Hills”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). LEGGI ANCHE –> Adani ‘pazzo’ di River: la folle esultanza ...

Fake - La Fabbrica delle Notizie - diretta : Sta per iniziare Fake - La Fabbrica delle Notizie, il programma condotto da Valentina Petrini sulle bufale. Segui la diretta su TvBlog! Fake - La Fabbrica delle Notizie, anticipazioni puntata 23 ottobre 2019 Prende il via stasera alle 23.30 su Nove Fake - La Fabbrica delle Notizie, una nuova trasmissione in otto puntate incentrata sulle bufale condotta da Valentina Petrini, reduce da Nemo- Nessuno escluso su Rai2 (qui l'intervista a ...

Fake - la fabbrica delle Notizie : sul Nove la nuova trasmissione condotta dalla giornalista Valentina Petrini. Stasera alle 23.30 : Fake news, debunking, fact-checking. Le sfide del giornalismo contemporaneo sono riassunte da queste tre parole: riuscire a farsi largo tra il rumore di fondo della produzione di notizie false, grazie all’attività di “smascheratori” di bufale che operano con autorevolezza al controllo di fonti, notizie e fatti. Sul Nove di Discovery Italia arriva il primo programma della tv dedicato integralmente alle Fake news, per dotarci di strumenti di ...