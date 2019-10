Netflix testa una funzione per accelerare la visione dei film Il cinema insorge

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 29 ottobre 2019)o rallentare la riproduzione deisu? A breve potrebbe diventare realtà. La nuova, se approvata, consentirà agli utenti di vedere i contenuti multimediali disponibili sulla piattaforma più lentamente o velocemente di quanto prestabilito. Così una puntata di “How met you mother” potrà durare, invece dei classici 20 minuti, quaranta o dieci, a seconda delle preferenze indicate. Questa nuova possibilità, però, nel mondo delnon ha trovato troppo consenso. Come riporta la BBC, per molti registi non è altro che l’ennesimo passo verso la distruzione dell’esperienzatografica. Tra i primi a criticare la nuovadiil regista degli ‘Incredibili’, Brad Bird, e Judd Apatow di ‘Knocked Up’. Bird ha scritto su twitter che in ...

