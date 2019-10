Nel nostro intimo facciamo tutti un po’ schifo

Liberia - perché secondo LoNely Planet sarà il nostro prossimo viaggio : Liberia Liberia Liberia Liberia Liberia Liberia Liberia Liberia Lonely Planet, si sa, non finisce mai di stupire, o comunque di tracciare rotte poco battute dal turismo di massa. E così nella nuova guida Best in Travel, relativa alle dieci nazioni da visitare assolutamente nel 2020, indovinate chi svetta all’ottavo posto in classifica? Uno dei paesi più poveri al mondo nonché il meno visitato in assoluto, fin qui, dell’Africa ...

Ancelotti a Sky : «Drammi e polemiche li lasciamo agli altri - non c’è spazio Nel nostro ambiente» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky al termine della gara pareggiata a Ferrara contro la Spal: «Tutte le partite possono essere occasioni perse come quella dell’Inter e della Juve ieri. Non ci dobbiamo soffermare sulla prestazione e vedere dove si può migliorare. Difficile migliorare questa squadra visto tutte le difficoltà che abbiamo incontrato per prepararla. Si poteva fare meglio ma tutto sommato al ...

NICOLA CARRARO MARITO MARA VENIER/ 'C'è una nota stonata Nel nostro rapporto...' : NICOLA CARRARO è il MARITO di MARA VENIER, la popolare conduttrice di Domenica in a cui è legato dal 2006. I due si vedono poco per via del loro lavoro.

Il favoloso mondo del Joker Nel nuovo episodio del nostro podcast : Non solo un successo di critica, con il Leone d’oro alla Mostra del cinema di Venezia, ma anche alla prova del pubblico. Al momento il Joker di Todd Phillips al botteghino ha infatti superato i 500 milioni di dollari a livello mondiale. La nuova pellicola dedicata all’antagonista per eccellenza di Batman continua a mietere consensi, ma non tutti sono d’accordo: per alcuni infatti non si tratta davvero di un capolavoro, ma di ...

Com’è Android 10 con One UI 2.0 sui Samsung Galaxy S10? Le novità Nel nostro video : Abbiamo installato Android 10 con One UI 2.0 nel nostro Samsung Galaxy S10+: ecco le novità che dovete conoscere! L'articolo Com’è Android 10 con One UI 2.0 sui Samsung Galaxy S10? Le novità nel nostro video proviene da TuttoAndroid.

Joker ci getta Nel pozzo buio dell'inverno del nostro scontento : “Voglio andare a vedere Joker e morire in sala per non essere poi costretto a dire la mia sul film”, ha scritto un critico cinematografico romano, Luca Biscontini, sul suo profilo Facebook: una battuta spiritosa che è una reazione alla straordinaria mole di commenti e reazione sui social al film. Sulla mia pagina (Mario Sesti Film Page and Beyond), un mio commento ha fatto più di 16mila visioni in pochi giorni.Il Box ...

NBA – Marco BeliNelli e la passione per l’Inter : “Ronaldo mio idolo come Kobe Bryant. Lukaku? Spero sia il nostro LeBron” : Marco Belinelli ha svelato alcuni dettagli della sua fede interista: Ronaldo il suo idolo, Lukaku il possibile ‘LeBron James’ della stagione nerazzurra In attesa che ricominci la stagione NBA, fra un allenamento e l’altro, Marco Belinelli non perde di vista la sua Inter. Il cestista dei San Antonio Spurs non ha mai fatto mistero della sua fede nerazzurra, nata grazie alle magie del ‘Fenomeno’ ...

SCUOLA/ Se il grido che c'è Nel cuore di Greta è come il nostro : Greta e i suoi "Friday for Future" chiedono a studenti e professori di giudicare quanto sta accadendo senza preconcetti e mettendo in gioco il proprio io

Leonardo grande anatomista - l'intuito sui vortici Nel nostro cuore (di M. Brunori) : (A cura di Maurizio Brunori, Emerito di Chimica e Biochimica, Sapienza Università di Roma, già Presidente della Classe di Scienze FMN dell’Accademia dei Lincei)* Nel 1784 il grande anatomista scozzese William Hunter, membro della Royal Society, ebbe l’opportunità di esaminare da vicino una parte delle tavole anatomiche di Leonardo custodite al Castello di Windsor. Per Hunter i disegni furono una ...

Il ritorno della Polonia Nel nostro orizzonte : Che la storia d’Europa nel Ventesimo secolo, e in particolare della Polonia, sia assente dal nostro orizzonte è un’evidenza. Ma a ottant’anni dalla Seconda guerra mondiale, che iniziò con l’invasione nazista seguita dall’occupazione sovietica, i segni di cambiamento non mancano. La scorsa settimana

Corteo del Cirque du Soleil in Italia : l’ammaliante produzione diretta da Daniele Finzi Pasca finalmente Nel nostro Paese : Arriva finalmente in Italia Corteo, una delle produzioni più amate e coinvolgenti del Cirque du Soleil. Agli appuntamenti già in calendario se ne aggiungono di nuovi: mercoledì 9 ottobre 2019 alle ore 20.30 all’Unipol Arena di Bologna e sabato 19 alle ore 16.30 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. I biglietti sono disponibili ora per l’acquisto su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. L'Italia avrà il ...

"Viviamo Nella cultura del maschio che deve trattare la donna come proprietà. Noi uomini siamo fra i primi imputati per il nostro silenzio" : “Scrivere per me è stata una terapia. È stato mettere la testa oltre la vergogna, perché la vergogna uccide moltissime persone. Il mio esordio era un ritratto davanti allo specchio: è stato doloroso, ma anche terapeutico”.Parla così Pino Roveredo – autore di quasi venti libri, vincitore nel 2005 del Premio Campiello con lo splendido “Mandami a dire”. nella sua storia Roveredo - con ...

Martin Eden mostra che Nel nostro Paese l’eroe può essere solo tragico ed involontario : Si esce straniti dalla visione di “Martin Eden”, il nuovo film del regista casertano Pietro Marcello, sceneggiato con lo scrittore Maurizio Braucci: ma è uno straniamento che aiuta il pensiero. Marcello si è liberamente ispirato al romanzo omonimo dello scrittore statunitense Jack London e narra sulla scorta del testo del 1909 – che però è ambientato a San Francisco -, delle vicende di Martin Eden (Luca Marinelli), un marinaio napoletano del ...

Meningite - morta una giovane di 24 anni : “Caso diverso da quelli registrati in precedenza Nel nostro territorio” : È una Meningite da meningococco sierogruppo C il microrganismo che ha provocato il decesso della giovane di 24 anni ricoverata ieri pomeriggio nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata dell’Aou di Sassari. La struttura di Direzione di igiene e controllo delle infezioni ospedaliere nella tarda mattinata di oggi ha confermato la diagnosi posta durante la notte dalla Microbiologia dell’Azienda ospedaliero universitaria di ...