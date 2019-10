Nel Bolognese santi e martiri al posto delle streghe di Halloween | l' idea è di tre

LIVE Italia-Repubblica Ceca baseball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 5-1 - azzurri vittoriosi Nella serata bolognese! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE per stasera. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! Domani doppio impegno per gli azzurri: alle 11 la prosecuzione con il Sudafrica, alle 20 la sfida a questo punto decisiva con Israele per avere i favori della classifica sulla strada verso Tokyo E FINISCE QUI! Italia batte Repubblica Ceca 5-1, è la prima vittoria in questo ...

Bambino di sei anni cade dal balcone Nel Bolognese : Un Bambino di 6 anni e’ ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere precipitato dalla finestra della casa al primo piano di un condominio in via Panizza a Crevalcore nel Bolognese, dove vive insieme con la famiglia. A quanto si apprende il piccolo, che ha riportato una frattura cranica, non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione della polizia, intervenuta a casa della famiglia alle 19.40 assieme al ...

Maltempo Nel Bolognese : strade allagate - interventi dei Vigili del Fuoco : Un intervento per un cornicione pericolante in un edificio di via Zamboni, in zona universitaria in centro a Bologna, e richieste di soccorso anche in provincia per strade e sottopassi invasi dall’acqua e garage, cantine e sottoscala allagati. Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco dopo il forte temporale che ha colpito il territorio Bolognese ieri sera intorno alle 21. A Granarolo dell’Emilia, in via Giovanni XXIII per allagamenti è ...

Il corpo di una donna carbonizzata ritrovato in un casale Nel Bolognese : Il cadavere carbonizzato di una donna è stato trovato questo pomeriggio in un casale abbandonato a Castello d'Argile, nel Bolognese. Sono in corso le operazioni dei Carabinieri per identificare la donna. Nel luogo del ritrovamento, ieri, era divampato un incendio poi spento. Il corpo senza vita, con ogni probabilità, non era stato notato poiché rimasto sepolto dalle macerie. Dall'ispezione esterna del cadavere, tuttavia, non si ...