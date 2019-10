NBA – John Wall | l’infortunio porta guai… finanziari | Adidas vuole interrompere il

NBA – Magic Johnson fa chiarezza : “Steph Curry è un Hall of Famer. Vi spiego perché Michael Jordan ha detto il contrario” : Magic Johnson è intervenuto sulle recenti dichiarazioni di Michael Jordan riguardanti Stephen Curry e la Hall of Fame: l’ex plenipotenziario Lakers ha elogiato il talento del playmaker degli Warriors “Ottimo giocatore ma non un Hall of Famer”, con queste parole Michael Jordan, nei giorni scorsi, ha descritto Stephen Curry, considerato uno dei migliori tiratori da 3 punti della storia NBA, nonché vincitore di 3 anelli NBA e 2 titoli MVP. ...

Mercato NBA – Detroit Pistons - neanche il tempo di iniziare : Joe Johnson già tagliato : Il ritorno in NBA di Joe Johnson è stato rimandato: niente esordio con i Detroit Pistons, il giocatore è stato tagliato in favore di Christian Wood In estate i Detroit Pistons hanno deciso di puntare su Joe Johnson. Il veterano ex Atlanta Hawks ha firmato un contratto parzialmente garantito anche grazie ai buoni rapporti con Arn Tellem, suo ex agente e attuale vice presidente dei Pistons. Nelle ultime ore però ‘Iso Joe’ è stato ...