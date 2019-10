Napoli | rifiuti tra le strade | ai Quartieri spagnoli gli abitanti riversano la spazzatura

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) Critica, a, la situazione: cumuli dinon raccolta si trovano in molte zone della città, dal centro alla periferia. Difficoltà nella raccolta e nello smaltimento e i sacchetti tornano ad accumularsi lungo le. Una situazione che accomuna tutte le zone della città: dal centro alla periferia. Dai Colli Aminei, passando per il centro storico, Pianura, l’Arenaccia e fino alla periferia nord, sono numerosi i cassonetti pieni. In alcunidel centro storico, nei giorni scorsi, è andata a rilento anche la raccolta del porta a porta al punto che in molti hanno lasciato all’esterno i cassonetti di indifferenziata e umido. A soffrire sono anche le periferie, situazione molto critica soprattutto a Scampia, anord, dove i cumuli di immondizia non raccolta sono numerosi. Ieri, ai, gli, stufi del cattivo odore emanato da ...

