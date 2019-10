Napoli | parla l’agente di Hamsik | “Splendido tornare al San Paolo Spero gli facciano

Buffon sul Napoli - il portiere della Juventus parla chiaro : “Ecco chi lotta per lo Scudetto” : Buffon sul Napoli, il portiere della Juventus parla chiaro: “Ecco chi lotta per lo Scudetto” Buffon sul Napoli| In diretta su Canale 5, nel programma Tiki Taka, condotto da Pierluigi Pardo, ha preso la parola Gianluigi Buffon, portiere della Juventus che non ha bisogno di particolari presentazioni. “Napoli ancora in corsa per lo scudetto? Ma sì, siamo solamente agli inizi di campionato. Non si possono cominciare calcoli alla ...

Jennifer Wegerup : ”Si è parlato di Ibrahimovic al Napoli ma non c’era niente - adesso invece…” : NM LIVE – Jennifer Wegerup: “Il Napoli è una bella squadra, la città è fantastica, in passato si è parlato di Ibrahimovic in azzurro ma non c’era niente, adesso invece…” Wegerup Napoli – Jennifer Wegerup, scrittrice, giornalista di SVT, Sveriges Television (la Rai della Svezia), che ha seguito da inviata delle più importanti testate giornalistiche in giro per il mondo la carriera di Zlatan Ibrahimovic, è intervenuta ...

Napoli - il ds Giuntoli frena su Ibrahimovic : “manca tanto a gennaio - parlare di lui mi sembra brutto” : Il direttore sportivo del Napoli non si è voluto sbottonare su Ibrahimovic, preferendo concentrarsi sul match con il Salisburgo Aurelio De Laurentiis oggi ha lanciato la bomba, rivelando come il passaggio di Zlatan Ibrahimovic al Napoli dipenda solo ed esclusivamente dallo svedese. AFP/LaPresse Parole forti, che non hanno trovato però l’appoggio di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro che non si è sbilanciato ai microfoni ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis allo scoperto : il presidente parla di Mertens e Callejon : Calciomercato Napoli – Dopo le parole su Insigne e Koulibaly della scorsa settimana, il presidente partenopeo è tornato a parlare del mercato azzurro. Soggetti interessati sono questa volta Mertens e Callejon, a cui è stato proposto un biennale alle stesse cifre che percepiscono attualmente. “Ho fatto una proposta di allungamento di contratto. Sono superpagati per quello che fanno e per l’età che hanno, se vogliono andare ...

De Laurentiis : Ibrahimovic al Napoli? Se ne parla da qualche mese : Il presidente del Napoli De Laurentiis da Salisburgo, dove questa sera assisterà alla gara di Champions contro gli austriaci, è tornato sul tema Ibra. Il calciatore aveva parlato proprio del Napoli come possibile meta dopo la scadenza del suo contratto a gennaio e anche Ancelotti ci aveva scherzato ai microfoni di Sky dicendo che lo avrebbe chiamato Ibra al Napoli? “È un amico, l’ho conosciuto non da calciatore ma da persona normale a Los ...

Napoli - parla l’agente di Hysaj : “O ci vendono o andiamo via a parametro zero. Roma? Pista aperta” : Napoli, parla l’agente di Hysaj: “O ci vendono o andiamo via a parametro zero. Roma? Pista aperta” Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Queste le parole dell’agente di Hysaj “Futuro Hysaj? Io e De Laurentiis abbiamo un buon rapporto, non ci sono mai stati problemi. Anche quando si era aperta la trattativa col ...

Gazzetta : Ibrahimovic parla del futuro a Napoli proprio mentre Raiola è a Castel Volturno : Carlo Laudisa sulla Gazzetta dello Sport scrive un lungo commento a margine dell’intervista che Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato oggi. Non ci vuole un veggente per capire che il centravanti on vuole ritirarsi, non ha ancora dato tutto, anzi, nonostante i suoi 38 anni, è alla ricerca di nuovi stimoli il ritorno in Italia è uno sfizio che lo intriga non poco. E dov’è la patria dello sfizio? Napoli, appunto, la città di Diego e calamita di ...

Napoli – Parla il fratello di Insigne : “non ha mai parlato male del mister! Può sembrare presuntuoso - ma…” : Antonio Insigne dice la sua dopo l’incontro di ieri a Castelvolturno del capitano del Napoli con Ancelotti e Raiola Situazione infuocata a Napoli attorno alla figura di Lorenzo Insigne dopo l’incontro di ieri a Castelvolturno con Ancelotti e Raiola. Se il presidente De Laurentiis non ha nascosto il suo disappunto, a difendere il capitano della squadra partenopea ci ha pensato il fratello: “è l’anno in cui Lorenzo ...

Il Napoli di Ancelotti spara a salve : statistiche parlano di poca precisione sotto porta : Dopo appena 2 mesi dall'inizio del campionato il Napoli si trova al quarto posto della classifica generale di Serie A, alle spalle di Atalanta, Inter e Juventus. La Juventus guida la classifica con 19 punti, seguono l'Inter (18), Atalanta (16) e Napoli (13). Facendo un confronto con la scorsa stagione il Napoli ha esattamente 2 punti in meno, infatti alla settima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 il Napoli era secondo il classifica ...

Napoli - parla il ct della Macedonia : “Elmas un fenomeno - va blindato. Ha scelto Napoli grazie a Pandev” : Napoli, parla il ct della Macedonia: “Elmas un fenomeno, va blindato. Ha scelto Napoli grazie a Pandev” Napoli ct Macedonia Elmas| Durante la trasmissione radiofonica Punto Nuovo Sport Show su Radio Punto Nuovo ha parlato Igor Angelovski, CT proprio della Macedonia. “Abbiamo vissuto una notte speciale, siamo terzi e siamo convinti di poter arrivare a Euro 2020. Elmas è uno dei migliori giocatori della sua generazione, ha enormi ...

Callejon - parla l’agente : “Non parlo con il Napoli dall’estate. La cina? Ecco la verità” : Manuel Garcia Quilon, agente di José Maria Callejon, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 parlando del futuro del suo assistito Ecco quanto dichiarato dall’agente: “Il discorso con il Napoli in merito al rinnovo è fermo all’ultima volta che ci siamo sentiti durante l’estate, da allora non ci sono state novità rilevanti. La cina? Nulla di concreto, in questo momento preferiamo non pensarci. Il calciatore è ...

Napoli - parla Insigne : “Per questa maglia mi farei ammazzare” : Napoli, parla Insigne: “Per questa maglia mi farei ammazzare” Napoli Insigne| Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, protagonista di una lunga intervista alla RAI che verrà trasmessa integralmente durante Dribbling alle ore 13.30. L’edizione odierna del Corriere dello Sport anticipa uno stralcio delle sue dichiarazioni. “Cosa preferirei tra Champions, scudetto ed Europeo? A Napoli è l’ora di vincere, il Napoli aspetta da ...

Nozze trash a Napoli - la verità di Tony Colombo : «Parlai con Claudio - il Comune sapeva» : Rieccoci al punto di partenza, come se nulla fosse cambiato da quel 25 marzo. Sono passati quasi sette mesi, Tony Colombo, e il suo matrimonio è ancora sulle prime pagine dei...

Torino-Napoli - parla Cairo : “Mazzarri è molto carino - voleva esserci a tutti i costi. Verdi? Nessuna pressione” : Torino-Napoli, parla Cairo: “Mazzarri è molto carino, voleva esserci a tutti i costi. Verdi? Nessuna pressione” Torino Napoli Cairo| Alla vigilia di Torino-Napoli, il presidente dei granata Urbano Cairo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. “Mazzarri sarà al suo posto? Certo, avere in panchina il nostro mister è una gran bella cosa. Mi fa piacere per lui, che vive la partita intensamente ed è per ...