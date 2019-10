Napoli | auto sulla folla a Fuorigrotta | almeno tre feriti | bloccato l' autista

Napoli - incendiate due auto di un consigliere comunale : “Non mi fermerete - non mi arrendo” : Due automobili di proprietà del consigliere comunale di San Giorgio a Cremano (Napoli), Ciro Russo, sono state danneggiate da un incendio, la scorsa notte, in via Farina nel vicino comune di Ercolano. Le auto erano parcheggiate in strada a pochi metri di distanza l’una dall’altra. L’incendio, sulla cui origine indaga la polizia, è stato spento dai pompieri ed è avvenuto a poca distanza dall’abitazione del consigliere. Russo è iscritto al gruppo ...

Napoli - spacciatore col reddito di cittadinanza : in auto aveva 1 - 5 kg di marijuana e hashish : Ufficialmente disoccupato e beneficiario del reddito di cittadinanza. In realtà, un “lavoro” lo aveva, illegale. Per questo un uomo di 58 anni, Francesco Colantuono, è stato arrestato dai carabinieri di Boscoreale, nell’hinterland napoletano. L’uomo è stato bloccato nel centro del paese, lungo via Brancaccio, dopo aver ceduto una dose di 6 grammi di marijuana a una donna. Una volta scoperto, i carabinieri hanno perquisito ...

Il Fatto : anche la Tangenziale di Napoli sprofonda nel metodo Autostrade : Il Fatto Quotidiano sbatte in pagina la Tangenziale di Napoli. Scrive che anche la nostra città “sprofonda nel gorgo del metodo Autostrade per l’Italia. Quel mix di risparmi e ritardi sui lavori di manutenzione che finisce per mettere a rischio la sicurezza della rete gestita dal colosso dei Benetton”. Il quotidiano si riferisce, naturalmente, al caos provocato dai lavori straordinari alla Tangenziale. Dopo che un sopralluogo, ...

Tangenziale di Napoli nella morsa del traffico - le voci degli automobilisti : «Pedaggio gratis in questi giorni di emergenza» : Chilometri di code, caos e rabbia tra gli automobilisti. Sono tante le difficoltà che si incontrano sulla Tangenziale di Napoli ancora ?paralizzata? dai lavori. Un percorso...

Napoli - immigrato aggredisce auto in corsa e alberi. Matteo Salvini : "Giuseppe Conte - vergogna" : "Robe da matti", come dice Matteo Salvini rilanciando il video che potete vedere. Siamo a Napoli, quartiere Vasto, dove un immigrato dà completamente fuori di testa. Seminudo, se la prende con le macchine che passano, crolla a terra, assale gli addirittura gli alberi, si sdraia sul cofano di un pove

Napoli - di nuovo follia al Vasto : extracomunitario dà l'assalto alle auto di passaggio : Non è stata una domenica tranquilla per gli abitanti del quartiere-polveriera del Vasto. Sono passate da poco le 14.00 quando un extracomunitario, in evidente stato di alterazione mentale, si...

Napoli : attimi di terrore al Vasto - extracomunitario da l'assalto alle auto di passaggio : Non è stata una domenica tranquilla per gli abitanti del quartiere-polveriera del Vasto. Sono passate da poco le 14.00 quando un extracomunitario, in evidente stato di alterazione mentale, si...

Tifoso Inter investito : arrestato ultrà del Napoli che guidava l’auto : È stato arrestato l’ultrà napoletano responsabile dell’investimento e dell’uccisione di Daniele Belardinelli avvenuta il 26 dicembre 2018 prima di Inter-Napoli. Fabio Manduca, 39 anni, è accusato di omicidio volontario ed è stato identificato grazie ai filmati delle telecamere. Durante gli Interrogatori cui è stato sottoposto in questi mesi, Manduca ha sempre scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.#InterNapoli Morte Daniele ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Napoli : riciclaggio auto rubate - 17 arresti : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Giro di auto rubate scoperto a Napoli, diciassette persone finite in manette: tutti i dettagli, 16 ottobre 2019,

Whirlpool - «Dal primo novembre stop attività a Napoli». I lavoratori bloccano l'autostrada : «Non c'è stata nessuna apertura da parte dell'azienda», ha commentato il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, a margine dell'incontro a Palazzo Chigi

Whirlpool a Napoli - stop alle attività dal 1° novembre : gli operai occupano l'autostrada : Whirlpool Emea «prende atto con grande rammarico della mancata disponibilità da parte del Governo a discutere il progetto di riconversione del sito», ossia della cessione del sito...

Whirlpool Napoli - l’azienda : “Chiudiamo lo stabilimento il 1° novembre”. Operai bloccano l’autostrada : “Avanti con la lotta” : La vertenza Whirlpool si avvia verso lo scenario peggiore. L’azienda tira dritto e dopo l’incontro con il governo annuncia che con “rammarico”, vista la “mancata disponibilità” dell’esecutivo a discutere della cessione alla misteriosa Prs-Passive Refrigeration Solutions, chiuderà lo stabilimento di Napoli dal 1° novembre. La decisione ha provocato l’immediata reazione dei lavoratori: in 300 circa ...

Whirlpool - Governo Conte "trattativa fallita"/ Lavoratori bloccano Autostrada Napoli : Whirlpool, fallita trattativa tra Governo Conte, Ministro Patuanelli e titolari azienda che vuole chiudere il sito di Napoli. Operai bloccano Autostrada A3

Whirlpool : "A Napoli stop alle attività dal primo novembre". I lavoratori bloccano l'autostrada : Il ministro Patuanelli: "Azienda ferma sulla cessione". Rabbia e momenti di tensione tra i dipendenti dello stabilimento di via Argine. Conte: "Assicuro massima attenzione del Governo"