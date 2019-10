Napoli-Atalanta | sfida per la Champions | diretta su Sky

Casaglia : “Napoli – Atalanta? Non credo Ancelotti cambi il sistema di gioco” : A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Casaglia, match analyst, per parlare di Napoli – Atalanta, match di campionato che si giocherà domani al San Paolo. Queste le sue parole: “Napoli-Atalanta? credo che, considerando i moduli, creare due linee da quattro può essere una buona idea. Grazie alla sovrapposizione degli esterni, si può creare spazione nell’aria avversaria. ...

Reja : ”Napoli - match duro contro l’Atalanta - squadra più in forma del campionato” : Reja sul turnover di Ancelotti: è costretto a farlo quando giochi ogni tre giorni Edoardo Reja è intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, per parlare del Napoli che domani affronterà l’Atalanta. Queste la parole dell’allenatore: “Domani sarà dura per il Napoli perché l’Atalanta è la squadra più in forma in questo momento. L’Inter ha dimostrato di essere la prima concorrente della Juve, ma siamo appena ...

Atalanta - Gasperini in conferenza : “A Napoli esame duro ma prestigioso! Vogliamo rimanere nella parte alta. Il potenziale offensivo è di enorme livello - forse meglio della Juve. In dubbio Palomino e…” : Gasperini in conferenza stampa Gian Piero Gasperini tecnico dell’Atalanta, in conferenza stampa presso il centro sportivo di Zingonia, ha analizzato il match contro il Napoli: Gli esami sono tanti, la laurea quando arriva? “Domani è un altro esame, il più difficile. A Napoli sarà un esame duro ma prestigioso, ti danno una bella forza per affrontare gli altri. La difficoltà della gara la conosciamo, insieme ad Inter e Juventus ...

Probabili formazioni Napoli-Atalanta : Ancelotti rivoluziona l’attacco - Gasperini tanto turnover : Probabili formazioni NAPOLI ATALANTA – Il match delle 19.00 del mercoledì infrasettimanale di Serie A offre un super Napoli-Atalanta. I partenopei hanno bisogno di tornare alla vittoria dopo il pareggio contro la Spal proprio per raggiungere in classifica la ‘Dea’, che comunque è in un ottimo momento di forma dopo il clamoroso 7-1 con l’Udinese. Per entrambi gli allenatori ci sono molti dubbi legati ad un possibile ...

Sky Sport - Napoli-Atalanta : emergenza difesa - Ancelotti punta su Luperto. La probabile formazione : Napoli-Atalanta, probabile formazione Il Napoli di Ancelotti deve affrontare nel turno infrasettimanale l’Atalanta di Gasperini. Il tecnico azzurro deve far fronte all’emergenza in difesa: Malcuit out, Manolas non ce la fa. Rientra Mario Rui, ma non è sicuro che riesca a giocare. Secondo quanto riferito da Sky Sport, dovrebbe essere Luperto a rivestire il ruolo di terzino sinistro. La probabile formazione del Napoli Napoli ...

Serie A - 10a giornata : attesa per Napoli-Atalanta - Udinese-Roma e Lazio-Torino : A meno di 48 ore dalla fine della 9a giornata di campionato, è già tempo di tornare in campo. Martedì 29 ottobre torna la Serie A con gli anticipi secondo turno infrasettimanale del campionato, valido per la 10a giornata, la quale si completerà poi mercoledì 30 e giovedì 31. Diversi i match interessanti in programma: su tutti spiccano Lazio-Torino e Napoli-Atalanta. Partite insidiose anche per l'Inter (che affronta in trasferta il sempre ...

CorSport : Napoli-Atalanta - difesa inedita. Accanto a Milik testa a testa Lozano-Mertens : Resta presente, nel Napoli, l’emergenza difesa delle ultime settimane. Oggi più di ieri, dopo l’infortunio di Malcuit. È difficile che Mario Rui e Manolas riescano a recuperare per la partita di domani contro l’Atalanta. Il portoghese è reduce dal problema muscolare rimediato a Genk. Il greco lotta ancora contro l’infrazione alla costola che l’ha tenuto fuori sia dalla partita di Champions contro il Salisburgo che da quella di campionato contro ...

Calcio - decima giornata Serie A 2019-2020 : turno infrasettimanale col big match Napoli-Atalanta - impegni agevoli per Juventus e Inter : Il Campionato di Serie A 2019-2020 non si ferma e si appresta ad affrontare il turno infrasettimanale valevole per la decima giornata del girone d’andata. Il programma si apre domani, martedì 29 ottobre, con i primi due anticipi Parma-Verona (ore 19) e Brescia-Inter (ore 21). Allo stadio Tardini i padroni di casa ducali provano a dare continuità ai recenti risultati positivi andando a caccia della quarta vittoria consecutiva davanti al ...

Repubblica : Il Napoli era l’anti-Juve - ora è l’anti-Atalanta : Lascia poco all’immaginazione la condanna di Maurizio Crosetti su Repubblica che proprio non riesce a vedere al buona prestazione di cui parla Ancelotti nel post partita a Dazn. C’è qualcosa di stanco e nuvoloso nel Napoli, una specie di mollezza stagionale, a Ferrara gli azzurri hanno messo l’orologio indietro e hanno dormito un’ora in più. Un’occasione persa, ecco cos’è il pareggio portato a casa contro la Spal, ...

Napoli-Atalanta – Statistiche - curiosità e cenni storici : Napoli-Atalanta – Statistiche, curiosità e Statistiche sulla decima giornata di campionato, si gioca mercoledì 30 ottobre alle ore 19:00. Statistiche Napoli-Atalanta, decima giornata del Campionato di Serie A 2019-2020. Le compagini scenderanno in campo allo Stadio San Paolo di Napoli mercoledì 30 ottobre alle ore 19:00. “Numeri primi” è la rubrica di ForzAzzurri che analizza le Statistiche del match di campionato. I precedenti tra Napoli ...

Serie A - Atalanta 7-1 all'udinese - pari Spal-Napoli e Cagliari-Torino : Sette gol dell'Atalanta sull'Udinese, pareggi per il Napoli in casa della Spal e tra Cagliari e Torino nelle gare delle 15 valide per giornata Serie A

La domenica in Serie A. Atalanta spettacolo - Napoli solo un pari : Segna Nandez (prima rete del cagliaritano in Serie A) ma Zaza risponde. Finisce 1-1 la sfida Torino-Cagliari. Non approfitta dei