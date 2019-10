Nanterre-Brescia oggi | Eurocup basket 2019-2020 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Fonte : oasport

(Di martedì 29 ottobre 2019) Si gioca stasera alle 20.00 al Palasport Maurice Thorez della città della banlieu nordoccidentale di Parigi la partita tra i francesi del92 e la Germanivalida per la quinta giornata del gruppo C della fase a gironi di. La Leonessa di coach Vincenzo Esposito è reduce dalla sconfitta interna di sabato contro la Virtus Bologna per 82-80. In Europa nelle quattro precedenti partite ha vinto due volte, entrambe in casa, con Kazan per 84-75 e con l’Olimpija Lubiana per 78-71, ma l’ultima tra le mura amiche l’ha persa rovinosamente per 61-35 contro i turchi del Darussafaka, mentre in trasferta ha ceduto a Badalona per 81-68. I transalpini di Pascal Donnadieu in campionato hanno vinto due partite su sei e nella competizione continentale,, ha un bilancio di due vittorie e due sconfitte e mercoledì scorso hanno piegato ...

