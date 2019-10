Nadia Toffa | esce il 7 novembre il nuovo libro | “Non fate i bravi”

Nadia Toffa - esce il libro postumo con i suoi pensieri : l'annuncio della madre : esce il 7 novembre "Non fate i bravi", il nuovo libro di Nadia Toffa, inviata e conduttrice delle Iene morta lo scorso agosto a 40 anni, e i cui proventi saranno devoluti in beneficenza. Lo annuncia la madre Margherita sul profilo Facebook di Nadia. Dopo “Fiorire d'inverno”, in cui aveva raccontato la battaglia contro il cancro, in “Non fate i bravi” sono raccolti i pensieri della Toffa nei suoi ultimi mesi di vita. Il post della madre ...

Nadia Toffa - la truffa dell'eredità col finto testamento : vittime tre parroci : finto testamento di Nadia Toffa alla chiesa. Questa è stata la motivazione che due malviventi hanno dato a tre parroci per cercare di spillare loro del denaro nel bresciano. I due malviventi...

Brescia : truffa su finta eredità di Nadia Toffa ai sacerdoti - offerti 40mila euro : Milano, 18 ott. (Adnkronos) - Ha truffato alcuni sacerdoti a Brescia inventando una finta eredità di Nadia Toffa, conduttrice della trasmissione 'Le Iene' e morta due mesi fa. Un signore, italiano e ben vestito, si è presentato da un parroco del Bresciano dicendo di essere un delegato di un notaio,

