Myrta Merlino su La7 a Salvini “Ho letto che c’è un ritorno di fiamma con Di Maio” | la

La7 - Myrta Merlino e la frecciata a Salvini : «Anche a lui non farebbe male stare di più in Parlamento» – Video : L'Aria che tira Myrta Merlino e la frecciata a Matteo Salvini. Stamane, in maniera del tutto estemporanea, la conduttrice de L’Aria che tira ha sbertucciato l’ex vicepremier in merito alle sue presenze in Parlamento, riservando una battutina all’esponente leghista Silvia Sardone, seduta in studio. L’europarlamentare, presa in contropiede, ha assunto le difese del proprio leader. Su La7 si parlava di Quota 100 e della ...

Caterina Balivo - Marco Tardelli si confessa su Myrta Merlino a Vieni da Me : Caterina Balivo conclude la settimana di Vieni da Me con Marco Tardelli che si sottopone all’intervista della cassettiera. La presentatrice accoglie il campione del mondo indossando una jumpsuit a smoking. La conversazione verte sugli esordi calcistici di Tardelli e sul rapporto col padre, poi riceve la sorpresa della figlia Sara, oggi giornalista. A quel punto l’ex centrocampista si è lasciato andare a confessioni private. ...

L'aria che tira - Sgarbi a Myrta Merlino : 'Vieni in Parlamento - mandiamo via dieci co...' : Il taglio dei parlamentari è stato accolto come un trionfo dal Movimento Cinque Stelle. Da tempo i grillini avevano nella riduzione del numero dei rappresentanti in Senato e Parlamento una sorta di chiodo fisso. Chi, invece, si è scagliato contro i pentastellati è stato Vittorio Sgarbi che, da ospite de L'aria che tira, ha avuto modo di tornare sull'argomento. Nell'occasione, in maniera scherzosa o forse neanche troppo, ha proposto alla ...

Licia Ronzulli a L'aria che tira punge Fioramonti con un enorme crocifisso : sorpresa da Myrta Merlino : "Una volta sono le merendine, questa volta è il crocifisso: ogni volta che vengo qui ho a che fare con una trovata del ministro dell'Istruzione Fioramonti". Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira risponde alla proposta del titolare al Miur di t

Myrta Merlino : maternità e lavoro non devono essere alternative : Quante mamme, oggi, pensano,che lo stipendio mensile se ne vada tutto, o quasi, tra baby sitter e dopo scuola? E che “il gioco non valga più la candela”: lavorare stando fuori casa tutto il giorno, non godersi la quotidianità dei propri figli, delegata ad altri, per poi arrivare a fine mese stremate, divorate dai sensi di colpa, e con il conto comunque prosciugato. Molte lo hanno pensato, moltissime lo hanno fatto. Di mollare tutto per tornare ...

Myrta Merlino a Silvia Vono : "Mi guardi negli occhi - mi dica che quella di Renzi non è una monarchia assoluta" : Myrta Merlino apre la puntata de L'aria che tira, su La7, con una intervista a Silvia Vono, parlamentare eletta con il Movimento 5 stelle e passata poi con Matteo Renzi a Italia Viva dopo la scissione con il Partito democratico. "Mi guardi negli occhi e mi dica che quella di Renzi non è una monarchi

L'Aria che tira - la rivelazione di Myrta Merlino : "Ho parlato con molti renziani". Bomba in diretta / Video : Durante la trasmissione di La7 L'Aria Che tira, la giornalista e conduttrice Myrta Merlino ha svelato alcuni retroscena riguardanti la fuoriuscita di Matteo Renzi dal Pd. La Merlino ha parlato con fonti vicine ai renziani e, in diretta, ha rivelato che l'alleanza tra Pd e M5s può essere qualcosa di

La7 - Giachetti : “Per trattenermi nel Pd mi hanno offerto poltrone. Letta? È rimasto col campanellino in mano”. Lapsus di Myrta Merlino : “Dove vado ora? Certo che vado con Renzi“. Risponde così, nel corso de “L’Aria che tira” (La7), il deputato ex Pd Roberto Giachetti alla giornalista Myrta Merlino, che inciampa in un Lapsus chiamandolo “Matteo”. Il parlamentare renziano ribadiscele ragioni dell’abbandono del Pd e alla conduttrice che gli chiede se nel Pd gli hanno offerto poltrone per restare nel partito, risponde: “Forse ...

L'aria che tira - Myrta Merlino non c'è. Sconcerto tra i telespettatori - Magnani : "Trattenuta fuori Roma" : Ma dov'è Myrta Merlino? I telespettatori di L'aria che tira restano stupiti quando alle 11 è Francesco Magnani, il "titolare estivo" del talk mattutino di La7, introduce il tema del giorno, "poltrone". Leggi anche: "Sei stato sublime". Myrta Merlino in visibilio per Vittorio Feltri Il tempo del clas

Rousseau - il grillino vota "no" in diretta da Myrta Merlino : si blocca tutto - sconcerto in studio : Farsa, buffonata, pagliacciata. Si parla, va da sé, del voto sulla fantomatica piattaforma Rousseau, il meglio offerto dall'altrettanto fantomatica "democrazia diretta" con la quale da anni i grillini si riempiono la bocca. Oggi è il giorno, il grande giorno: i pentastellati sono chiamati a votare s

Barbara D’Urso - Myrta Merlino rivela : “Abbiamo lo stesso approccio” : Myrta Merlino torna con L’Aria che Tira e fa una rivelazione su Barbara D’Urso Questa mattina, lunedì 2 settembre alle ore 11 su La7, torna L’Aria che Tira con Myrta Merlino. Fulcro centrale della trasmissione sono le consuete interviste con e ai protagonisti della politica e del mondo imprenditoriale, ma anche approfondimenti e collegamenti per raccontare la crisi di Governo che stiamo vivendo. Myrta Merlino è stata spesso ...

L'Aria Che Tira - Myrta Merlino a TvBlog : "Lavoreremo sulla memoria : senza ricordi - condannati a vivere in un eterno presente" : Myrta Merlino conclude anticipitamente le ferie per tornare domani, lunedì 2 settembre, alla guida de L'Aria Che Tira, il talk show della mattina di LA7. In onda dal 2011, la giornalista napoletana riprende il testimone dal collega Francesco Magnani, che ha condotto la versione estiva della trasmissione. In vista dell'esordio stagionale, Myrta Merlino ha risposto ad alcune domande di TvBlog sui suoi obiettivi professionali e sul rapporto tra ...