MotoGP - Marc Marquez : “Non dobbiamo rilassarci - l’obiettivo è sempre la vittoria a Sepang” : Marc Marquez e la fame di vittoria inesauribile. Il campione del mondo della Honda in MotoGP, che ha chiuso i giochi già nel 15° round stagionale in Thailandia, sta dando seguito alla sua stagione trionfale. L’iberico, vittorioso anche a Phillip Island (Australia), ha portato i propri successi stagionali a quota 11, inanellando la quinta vittoria di tappa consecutiva. Nel penultimo atto di quest’annata, Marc non ha alcuna voglia di ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Marc Marquez sempre più dittatore. Timidi segnali di ripresa per Valentino Rossi : I circuiti antiorari (o sinistroidi come si vogliano chiamare) sono sempre stati terreno di caccia per uno che le pieghe verso sinistra le adora. E così, se si pensa ad Austin, ad Aragón e soprattutto al Sachsenring il nome di Marc Marquez non può che spiccare su tutti. Phillip Island conclude l’elenco dei tracciati in calendario con questa caratteristica e, banalmente, anche l’Australia ha sempre rappresentato una sorta di talismano ...

MotoGP - Marc Marquez vince anche a Phillip Island : quinto successo consecutivo : Marc Marquez non si ferma più. Nonostante abbia già conquistato il motomondiale, lo spagnolo continua a volare sulla sua Honda e ottiene il quinto successo consecutivo. anche a Phillip Island, in Australia, ha dominato la corsa davanti al britannico Cal Crutchlow (Lcr Honda) e al pilota di casa Jack Miller (Ducati Pramac). Ottimo quarto posto per il 22enne italiano Francesco Bagnaia su Ducati Pramac, che raggiunge così il suo miglior risultato ...

Marc Marquez MotoGP - GP Australia 2019 : “E’ stata dura ma sapevo che negli ultimi giri sarei passato” : Il GP d’Australia 2019 è stato un appassionante duello tra gli spagnolo Marc Marquez e Maverick Viñales che hanno esaltato il calorosi pubblico di Phillip Island, ma alla fine un errore del pilota Yamaha ha confezionato l’undicesimo successo stagionale per il Cabroncito. Il campione del mondo continua dunque il suo finale di stagione da sogno e dopo la doppia beffa Austria – Gran Bretagna non ha più perso un colpo vincendole ...

Marc Marquez MotoGP - GP Australia 2019 : “E’ stata dura ma sapevo che negli ultimi giri sarei passato” : Il GP d’Australia 2019 è stato un appassionante duello tra gli spagnolo Marc Marquez e Maverick Viñales che hanno esaltato il calorosi pubblico di Phillip Island, ma alla fine un errore del pilota Yamaha ha confezionato l’undicesimo successo stagionale per il Cabroncito. Il campione del mondo continua dunque il suo finale di stagione da sogno e dopo la doppia beffa Austria – Gran Bretagna non ha più perso un colpo vincendole ...

MotoGP – Contatto Lorenzo-Marquez - Jorge risponde a Marc : “capisco la sua versione - ma…” : Jorge Lorenzo risponde a Marquez dopo il Contatto in pista durante le Fp2 del Gp d’Australia Scintille in pista oggi tra Marquez e Lorenzo durante le Fp2 del Gp d’Australia: i due spagnoli, compagni di squadra, sono stati protagonisti di un Contatto a Phillip Island e non se le sono mandate a dire col campione del mondo che ha, a gesti, detto al maiorchino che stava dormendo in pista. Al termine delle prove Marquez ha dato la ...

MotoGP – Clamorosa lite in pista tra Marquez e Lorenzo - il gesto di Marc è inequivocabile : “stai dormendo?” [VIDEO] : I due compagni di squadra hanno discusso animatamente al termine delle FP2, dopo essere entrati in contatto in curva Momenti di tensione in casa Honda durante la seconda sessione di prove libere, animi caldissimi tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez, entrati in rotta di collisione sul finire delle FP2. Il maiorchino si è ritrovato a procedere lentamente sulla traiettoria del compagno di squadra, riuscito ad evitarlo per poco non senza ...

Marc Marquez MotoGP - GP Australia 2019 : “Nell’ultimo giro mi ha ostacolato Lorenzo - ma abbiamo già chiarito” : Marc Marquez ha chiuso al sesto posto le FP2 del GP d’Australia. Sicuramente una posizione non felice per lo spagnolo, che è stato protagonista proprio nell’ultimo giro (quello decisivo per fare il miglior crono) di un contatto con Jorge Lorenzo, suo compagno di squadra. Così il Campione del Mondo a Sky Sport: “Alla fine abbiamo chiuso sesto perchè Lorenzo era in mezzo alla pista e stava andando piano. Io stavo andando forte, anche ...

Marc Marquez MotoGP - GP Australia 2019 : “Nell’ultimo giro mi ha ostacolato Lorenzo - ma abbiamo già chiarito” : Marc Marquez ha chiuso al sesto posto le FP2 del GP d’Australia. Sicuramente una posizione non felice per lo spagnolo, che è stato protagonista proprio nell’ultimo giro (quello decisivo per fare il miglior crono) di un contatto con Jorge Lorenzo, suo compagno di squadra. Così il Campione del Mondo a Sky Sport: “Alla fine abbiamo chiuso sesto perchè Lorenzo era in mezzo alla pista e stava andando piano. Io stavo andando forte, ...

MotoGP - otto anni fa la tragedia di Marco Simoncelli : il post social di Valentino Rossi per il SIC è dolcissimo [FOTO] : Con un giorno di ritardo, il pilota della Yamaha ha postato sui social un ricordo del SIC, scomparso il 23 ottobre del 2011 in Malesia Sono passati otto anni dalla morte di Marco Simoncelli, avvenuta il 23 ottobre 2011 a Sepang, durante il Gran Premio della Malesia. Un giorno tragico, rimasto impresso nel cuore di tutti gli appassionati di motociclismo, toccati profondamente da quella tragedia. Oggi, nessuno osa dimenticare il pilota di ...

Marc Marquez MotoGP - GP Australia 2019 : “Come sempre punterò alla vittoria - ma occhio al meteo domenica…” : Marc Marquez affila le armi in vista del fine settimana del Gran Premio di Australia di MotoGP. Sul circuito di Phillip Island il campione del mondo proverà a proseguire nel suo filotto di vittorie, per non lasciare nulla di intentato in questo Mondiale 2019. Le sue parole nel corso della conferenza stampa odierna lo confermano. “Arriviamo da uno splendido weekend in Giappone e anche in questo caso il nostro obiettivo sarà quello di ...

MotoGP – Marquez rimane concentrato - ma in Australia i rivali spaventano Marc : “molti possono essere forti” : Marc Marquez pronto per una nuova sfida: le parole dello spagnolo della Honda alla vigilia del Gp d’Australia I piloti della MotoGp hanno poco tempo per riposarsi prima di scendere nuovamente in pista: i campioni, dopo il Gp del Giappone, si sono subito messi in viatto per l’Australia, dove domenica si correrà una nuova gara. Reduce dalla vittoria a Motegi, che ha permesso alla Honda di festeggiare la vittoria del titolo ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Marc Marquez continua a riscrivere i record - gli avversari costretti ad inchinarsi : Il trittico asiatico del Mondiale MotoGP 2019 ha preso il via senza grosse sorprese. La vittoria, infatti, è andata a Marc Marquez. Per la decima volta in questa stagione il pilota catalano ha dominato la scena e ha aggiunto 25 punti al suo già immenso bottino. Il campione del mondo ormai non sta più lottando con i rivali in pista ma con il libro dei record e con le leggende del MotoMondiale. Ma questa è un’altra storia. Tornando alla ...

MotoGP - Marc Marquez vince anche in Giappone : non c'è gara - Dovizioso terzo. Titolo costruttori alla Honda : Lo spagnolo Marc Marquez, già laureatosi vincitore del Mondiale MotoGp, trionfa anche in Giappone. Il pilota della Honda, partito in pole position, si impone sul tracciato di Motegi centrando la decima vittoria stagionale e la quarta consecutiva. Secondo posto per il francese Fabio Quartataro, su Ya