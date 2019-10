Morto Vladimir Bukovsky | dissidente dell' Urss che svelò i peggiori segreti dell' inferno

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 29 ottobre 2019) Dario Fertilio Fu torturato nei manicomi sovietici, poi mandato in Occidente con uno scambio Esistono vite segnate dal destino. Ne esistono altre da romanzo. E altre ancora che cambiano la storia. Ora cheBukovskij, il più famoso dei dissidenti anti sovietici, si è spento in un ospedale di Cambridge, a 76 anni, possiamo direa sua: era una di quelle. Segnata dal destino. È il 5 marzo 1953, giorno dei funerali di Stalin a Mosca. Bukovskij, a dieci anni, guarda dall'alto'Hotel National, appollaiato sul tetto, l'interminabile processione. E viene colto da tre rivelazioni. La prima: è un momento storico, devo ricordare ogni particolare. La seconda: Dio è, dunque io non ho più nessuna autorità al di sopra di me, e d'ora in poi sono il solo responsabile di me stesso. La terza: tutta questa folla che si accalca è in errore. Se Stalin fosse stato un dio, non ...

