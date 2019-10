Morto Cesare Bovolato | era il “signore dei carrelli” | fondatore dei supermercati Cadoro

Morto feto : no anestesisti - no cesareo : 21.04 Va in ospedale per partorire: serve il taglio cesareo. Viene mandata a casa per mancanza di anestesisti. E quando torna il giorno dopo è troppo tardi: il feto nel grembo della donna è Morto. E' accaduto a una 32enne nell'ospedale di Vibo Valentia, in Calabria. Il racconto è dei familiari della giovane: durante un controllo in cui non erano emerse anomalie, era stato detto che sarebbe stata chiamata per il cesareo. Non avendo ricevuto ...

Cesare Cremonini - Morto papà Giovanni/ 'Mi hai visto arrivare dove ho sempre sognato' : Lutto per Cesare Cremonini, morto papà Giovanni: 'Ha cambiato la mia spiritualità'. Dal racconto dell'ictus all'addio definitivo

