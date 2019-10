Morte di Al Baghdadi | i retroscena del blitz | il Dna preso da un paio di mutande e il

Isis - la Morte di Al Baghdadi non è la Morte del terrorismo jihadista : Donald Trump ha esaltato la notizia della morte di Al Baghdadi dimenticandosi che il leader dell’Isis facendosi saltare in aria con una cintura da shahid si è guadagnato un posto importante nella lista dei martiri venerati dalla galassia jihadista. Forze speciali decollate con otto elicotteri da Erbil, nel Kurdistan iracheno, a oltre 500 chilometri dal villaggio di Barisha in Siria, hanno condotto un raid conclusosi con la morte del “califfo” Al ...

Morte di al-Baghdadi - secondo i media Usa Trump ha detto un sacco di bugie : I media americani e non solo stanno giustamente facendo le pulci alla dichiarazione di Donald Trump sulla Morte di al-Baghdadi. Il Presidente degli Stati Uniti ha dato un po' troppi dettagli, alcune dei quali sembrano assolutamente inventati. L'inquilino della Casa Bianca, in particolare, ha detto di aver assistito in diretta al blitz e di aver sentito al-Baghdadi urlare e piangere prima di farsi esplodere "come un codardo" ...

Morte Al Baghdadi - tra le macerie del sito distrutto nel blitz : Non resta che qualche carcassa di camion e un enorme cumulo di macerie del compound in cui si rifugiava Abu Bakr al Baghdadi, il numero uno dell'Isis, ucciso in un blitz della Delta Force degli Stati Uniti sabato 26 ottobre. Sul posto reporter e curiosi, perlopiù abitanti della zona attorno a Barisha, nel nord ovest della Siria, provincia di Idlib, vicino al confine con la Turchia. La Morte del nemico numero uno dell'Occidente è stata annunciata ...

Chi è Abu Abdullah Al Qardash il nuovo Califfo dopo la Morte di Al Baghdadi : Chi è Abu Abdullah Al Qardash il nuovo Califfo dopo la morte di Al Baghdadi A dare la notizia è stato lo stesso Presidente Usa Trump: “il leader dell’Isis Abu Bakr al Baghdadi è morto” dopo un raid condotto dalle forze speciali americane nel nord della Siria. Chi prenderà il suo posto al vertice del Califfato? Secondo gli esperti toccherà ad Abu Abdullah Al Qardash. Abu Abdullah Al Qardash: il suicidio di al Baghdadi Al Baghdadi, ...

Morte di Al Baghdadi : Trump soddisfatto - ipotesi Abdullah Qardash per la successione : I test del DNA hanno confermato la Morte di Abu Bakr al-Baghdadi, dal 2014 a capo dell'Isis. Secondo quanto riportato dalle fonti del Pentagono, l'ex leader si sarebbe fatto esplodere dopo un breve scontro a fuoco avuto con i soldati americani che erano riusciti a introdursi nel compound in cui si nascondeva, provocando anche la Morte di due delle sue mogli e tre figli....Continua a leggere

Il raid che ha portato alla Morte di al-Baghdadi : Il leader dell’Isis al Baghdadi Domenica 27 ottobre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che il leader dello Stato islamico Abu Bakr al-Baghdadi era morto nel corso di un’operazione militare statunitense a Idlib, in Siria. al-Baghdadi aveva 48 anni ed era il terrorista più ricercato al mondo: era stato lui nell’estate nel 2014 a proclamare la nascita del cosiddetto califfato dell’Isis durante un ...

Qualche interrogativo sulla Morte di Al Baghdadi : Trump toglie il sostegno ai curdi, ma il Pentagono dichiara che sono stati loro a fornire le informazioni per l’operazione contro il capo dei jihadisti. Perché? Cosa succederà adesso nella regione? E qual è il futuro dell’Is? Leggi

“Ucciso Al Baghdadi” - Trump : “Qualcosa di enorme”. Morte del califfo accertata con analisi biometriche : E' successo "qualcosa di enorme" nella notte in Siria: cosi' il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato il suo discorso - previsto alle 14 (ora italiana) - in cui probabilmente dichiarera' in diretta tv l'uccisione dell'ex califfo del sedicente Stato islamico, Abu Bakr Al Baghdadi. Intanto e' la Fox, tv tradizionalmente vicina al presidente, a confermare la Morte di Baghdadi, accertata con le analisi biometriche per il riconoscimento ...

Fonti Iran - Iraq : conferma Morte Baghdadi : 8.52 Due Fonti di sicurezza irachene e due Iraniane hanno detto di aver ricevuto conferma dall'interno della Siria che al Baghdadi è stato ucciso nel raid Usa. Lo scrive il sito di Reuters. "L'Iran è stato informato della morte di Baghdadi da funzionari siriani che l'hanno appreso sul campo", ha detto uno dei funzionari.